"Известия": система распознавания лиц появится в 50 фитнес-центрах в 2020 году

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Компания NtechLab разработала сервис распознавания лиц для российских фитнес-клубов. Об этом в пятницу пишет газета "Известия" со ссылкой на генерального директора NtechLab Александра Минина.

По его словам, система может распознавать лица вне зависимости от угла обзора и освещения, и даже частично закрытые лица. Сбой возможен не чаще, чем один раз на 15 млн. определений лица.

Согласно технологии, на входе в здание фитнес-центра вместо администратора гостей будет ждать турникет с системой распознавания лиц, а специальная нейросеть откроет доступ к шкафчику клиента.

Пока технологию испытывали в пяти центрах в Москве, Барнауле и Сургуте, а с 2020 года система появится еще в 50 фитнес-клубах по всей стране. Систему распознавания лиц пока будут устанавливать только в крупных центрах на 3,5-5 тыс. клиентов, но в будущем она сможет распространиться и на небольшие клубы.

Отмечается, что технология позволит сократить до трети персонала центров.