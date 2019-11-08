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Польша оштрафовала по делу о "Северном потоке - 2" одного из инвесторов проекта

ТАСС, 8 ноября. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал французскую компанию Engie, одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2", на 172 млн злот (€40,3 млн) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на презентацию регулятора.

Регулятор не уточняет, наложен ли штраф на другие компании, участвующие в газовом проекте.

Ранее сообщалось, что UOKiK 8 ноября объявит о "рекордном штрафе" в отношении проекта "Северный поток - 2".

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ФранцияПольша
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