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Пенсионные средства НПФ за третий квартал выросли до 4,16 трлн рублей

Из них, по данным ЦБ, 2,79 трлн рублей пришлось на пенсионные накопления, 1,37 трлн - на пенсионные резервы

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Инвестиционный портфель негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в третьем квартале 2019 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 2%, до 4,16 трлн рублей. Из них 2,79 трлн рублей пришлось на пенсионные накопления (рост на 1,9%), 1,37 трлн рублей - на пенсионные резервы (рост на 2,3%),говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Тенденции рынка НПФ".

По данным ЦБ, в портфелях пенсионных накоплений преобладают вложения в реальный сектор экономики (37%, или 1,037 трлн руб. Стоимость вложений пенсионных накоплений в госсектор за квартал возросла на 2,2%, до 973,19 млрд рублей.

Вложения пенсионных резервов НПФ постепенно перераспределяются из финансового сектора в реальный и государственный. По сравнению со вторым кварталом стоимость вложений пенсионных резервов в реальный сектор экономики выросла на 6,1% и достигла 408,05 млрд рублей, в госсектор - на 6,3%, до 256,98 млрд рублей.

Регулятор отмечает продолжение роста стоимости в портфелях НПФ долговых инструментов - корпоративных облигаций и государственных ценных бумаг. Это в том числе связано с их положительной переоценкой на фоне снижения ключевой ставки Банка России. Корпоративные облигации по-прежнему превышают половину вложений пенсионных накоплений - 1,44 трлн рублей и 40% вложений пенсионных резервов - 588,6 млрд рублей. Стоимость таких бумаг в портфелях выросла на 3,5% и 6,3% соответственно. При этом доля госбумаг в портфеле накоплений и резервов составила 28,7% и 12,9% соответственно.

В разрезе отраслей в портфелях НПФ продолжается наращивание доли вложений в отрасли металлургии и добывающей промышленности, связи, телекоммуникаций и информационных технологий.

Количество НПФ на рынке не изменилось и составляет 49 фондов, из которых 31 совмещает деятельность по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) с деятельностью по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО), два НПФ осуществляют деятельность только по ОПС, 16 - только по НПО.

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