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CNN: электропикап Tesla будет стоить $50 тыс.

Как ранее сообщил глава компании Tesla Илон Маск, церемония презентации машины состоится 21 ноября в Лос-Анджелесе
Описание
© REUTERS/Mike Blake

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Новинка компании Tesla - электропикап - поступит в продажу по базовой цене $50 тыс. Об этом сообщила телекомпания CNN в связи с предстоящей презентацией машины 21 ноября в Лос-Анджелесе.

Ранее в Twitter глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что церемония презентации машины, которую он назвал Cybertruck, состоится неподалеку от предприятия компании SpaceX, где производят ракеты. По данным телекомпании, Маск считает, что электропикап будет превосходить самый популярный в США пикап F-150 и даже сравнивал новинку с Porsche-911. При этом CNN отметила, что дизайн новинки может оказаться неожиданным: в рекламном ролике, распространенном Tesla, из-под капота машины выбивается тонкая полоса яркого света.

Как отметила телекомпания, Ford также работает над концепцией электропикапа и ранее эта компания распространяла рекламный видеоролик, запечатлевший пикап, тянущий несколько груженых вагонов. Над созданием электропикапа работают и в корпорации General Motors, а компания Rivian уже представила свою модель электропикапа-внедорожника.

Как заявил в интервью CNN аналитик авторынка Майкл Хэрли, у крупных американских автомобилестроительных компаний есть повод для озабоченности в связи с появлением электропикапа. "Вспомните, что никто не ожидал, что предложенный Илоном Маском электромобиль Tesla Model 3 превзойдет по популярности BMW и Audi", - напомнил он.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
СШАМаск, Илон
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