Минпромторг предложил давать субсидии на испытание автомобилей-беспилотников

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минпромторг РФ разработал правила предоставления субсидий российским лабораториям, испытывающим беспилотные автомобили, следует из проекта постановления правительства. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, лаборатории смогут полностью возместить траты на зарплату и материальные расходы при испытаниях высокоавтоматизированных транспортных средств на соответствие техрегламентам Таможенного союза и правилам ООН с 1 января 2019 года.

"Реализация эксперимента связана в том числе с необходимостью проведения испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств, что является дорогостоящей процедурой, связанной в том числе с разработкой методов испытаний на соответствие требованиям правил ООН, не включенных в технический регламент, а также закупкой необходимого оборудования. Стоимость испытаний является существенной преградой для массового участия компаний - разработчиков высокоавтоматизированных транспортных средств в эксперименте", - говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, как отмечает Минпромторг, из-за высоких затрат на производство авто-беспилотников их производители в настоящее время не могут заключать договоры с испытательной лабораторией для проведения необходимой оценки.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 года подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане. Вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года.

Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 года.