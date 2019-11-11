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СМИ: Alibaba в день распродаж заработала рекордные $38,4 млрд

Как сообщает газета South China Morning Post, в первые 68 секунд компания продала товары на сумму $1 млрд
Описание
© AP Photo/Ng Han Guan

ТАСС, 11 ноября. Компания Alibaba 11 ноября, в день, известный в КНР как "День холостяка" или день тотальной распродажи, установила новый рекорд, продав товары на сумму $38,4 млрд. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

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Отмечается, что итоговые цифры на 26% превышают сумму, которую Alibaba удалось выручить от продаж в этот же день в прошлом году. Как указывает издание, в первые 68 секунд компания продала товары на сумму $1 млрд.

День холостяков и одиноких сердец в Китае символично празднуется 11-го числа 11-го месяца - в этот праздник интернет-магазины устраивают для своих покупателей масштабные распродажи. В 2009 году Alibaba объявила об акции - фестивале распродаж, когда в течение 24 часов цены на всех онлайн-торговых площадках компании существенно снижены.

Согласно официальным данным, суточный объем продаж на платформах Alibaba 11 ноября 2017 года составил $25,3 млрд.

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Китай
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