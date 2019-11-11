Как не позволить магазинам на вас заработать?

В 2009 году китайская компания Alibaba Group объявила Всемирный день шопинга, устроив на своих площадках (в том числа на AliExpress) крупные распродажи. И теперь день шопинга проходит 11 ноября вот уже 10 лет.

В этом году специалисты Hi-Tech Mail.ru провели опрос https://tass.ru/obschestvo/7098810 и выяснили, сколько россияне готовы потратить на покупки: каждый пятый респондент запланировал покупку электроники и различной техники, а треть планирует потратить на ежегодной распродаже от 5 до 15 тысяч рублей. А мы решили разобраться, как именно магазины заманивают покупателей и "раскручивают" их на покупки (причем не всегда нужные) и как потратить меньше, но с пользой.