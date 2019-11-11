Как не позволить магазинам на вас заработать?

В 2009 году китайская компания Alibaba Group объявила Всемирный день шопинга, устроив на своих площадках (в том числа на AliExpress) крупные распродажи. И теперь день шопинга проходит 11 ноября вот уже 10 лет.
В этом году специалисты Hi-Tech Mail.ru провели опрос https://tass.ru/obschestvo/7098810 и выяснили, сколько россияне готовы потратить на покупки: каждый пятый респондент запланировал покупку электроники и различной техники, а треть планирует потратить на ежегодной распродаже от 5 до 15 тысяч рублей. А мы решили разобраться, как именно магазины заманивают покупателей и "раскручивают" их на покупки (причем не всегда нужные) и как потратить меньше, но с пользой.
- На какие уловки идут маркетологи, чтобы вы не ушли из магазина с пустыми руками? В ход идет все - свет, музыка, расстановка товаров, "правильные" ценники и даже запахи. Привлекать ваше внимание магазины начинают еще до того, как вы зашли внутрь, например, с помощью манекенов без головы.
- Как покупателей обманывают с помощью желтых ценников и якобы привлекательных цен? С одной стороны, психологическое влияние ценников, цифры на которых заканчиваются на 9 или 99, большинство уже знают, с другой стороны, эта уловка все еще работает. А еще ценники делают красными или желтыми, это тоже подсознательно считывается как скидка.
- Почему самые нужные продукты размещают в дальних углах магазина? А это еще одна уловка - расположить самые востребованные товары (например, хлеб и молоко) в разных концах супермаркета. Тогда в поиске нужного покупатели захватят и то, что не рассчитывали покупать.
- Как не попасться в "капканы" маркетологов? Еще магазины управляют покупателями с помощью по-особому разложенного товара, специальных ароматов и правильно подобранной музыкой. Есть несколько приемов, которые помогут не реагировать на все эти уловки. Рассказали в выпуске о самых действенных из этих приемов, один из них, конечно, заранее составленный список покупок.
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