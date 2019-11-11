Минпромторг планирует согласовать с автоконцернами компромиссную концепцию по утильсбору

МОСКВА, 12 ноября ./ТАСС/. Минпромторг РФ рассчитывает согласовать с автоконцернами компромиссную концепцию по дифференциации промышленных субсидий на утилизационный сбор, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Уже проведено более 10 заседаний рабочей группы (по обсуждению дифференциации промсубсидий на утильсбор). Итогом проведенных заседаний рабочей группы станет компромиссная концепция реализации отраслевой стратегии. В настоящее время согласовываются основные принципы концепции", - отметили в Минпромторге.

В сентябре по предложению вице-премьера Дмитрия Козака была создана рабочая группа для обсуждения вопроса дифференциации промсубсидий, де-факто компенсирующих утильсбор, в которую вошли автопроизводители и представители Минпромторга. Изначально на рассмотрение автоконцернов была вынесена концепция компенсации утильсбора, сформированная правительством. По ней предполагалась компенсация 60% затрат, понесенных автоконцернами на оплату утильсбора, где остальные 40% - дифференцированные и зависят от объема локализации.

"Итоговое решение будет принято после согласования концепции главой Минпромторга Денисом Мантуровым и вице-премьером Дмитрием Козаком", - подчеркнули в Минпромторге.

Ранее сообщалось, что Минпромторг и автопроизводители пока не пришли к единой позиции по дифференциации компенсации утильсбора.

Утилизационный сбор был введен в 2012 году одновременно со вступлением России в ВТО и снижением ввозных пошлин на автомобили. Почти все российские автосборочные заводы получают субсидии, сопоставимые с размером сбора. В 2016 году сбор был проиндексирован на 65%. В 2018 году - в среднем на 15%, но по некоторым позициям рост достиг 90%.