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Politico: Трамп отложит введение пошлин на автомобили из ЕС на полгода

Как сообщал американский лидер в мае, импорт автомобилей и запчастей из ЕС "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен отложить введение таможенных пошлин на автомобили из Евросоюза на полгода. Об этом сообщила в понедельник газета Politico со ссылкой на источники в администрации США.

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Издание напоминает, что президент, согласно начатой процедуре рассмотрения возможности введения пошлин на автомобили из ЕС, должен в среду объявить о введении тарифов либо отложить их. Трамп, отмечает газета, отсрочит введение пошлин на полгода.

Как заявил американский лидер в мае, министерство торговли установило, что импорт автомобилей и запчастей из ЕС "представляет собой угрозу для национальной безопасности" США. В связи с этим президент поручил представителю США на торговых переговорах Роберту Лайтхайзеру провести переговоры по торговому соглашению с Брюсселем и доложить о результатах через 180 дней. Этот срок истекает в среду. Переговоры с ЕС пока не привели к результатам, в основном из-за отказа сообщества обсуждать импорт продукции американского сельского хозяйства.

При этом в администрации США уточнили, что решение отложить введение пошлин не имеет окончательного характера, пишет Politico. Белый дом отказался комментировать данную информацию.

Трамп в начале августа заявил, что возможность введения США таможенных пошлин на европейские автомобили сохраняется, этот вопрос не снимается с повестки переговоров Соединенных Штатов и Евросоюза. Весной и летом прошлого года США и ЕС ввели взаимные торговые пошлины на ряд категорий товаров.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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