Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС. Решение было принято простым большинством голосов.

Предполагается, что новые меры к "Северному потоку - 2" - именно он находился в центре внимания парламентской дискуссии - будут применяться лишь к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ, последним 12-и морским милям. В законопроекте отмечается, что возможны исключения из нового регулирования, но они ограничены сроком в 20 лет.