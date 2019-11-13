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Бундестаг проголосовал за законопроект о Газовой директиве ЕС

Это решение было принято простым большинством голосов
Здание Бундестага в Берлине EPA/OLIVER WEIKEN
Описание
Здание Бундестага в Берлине
© EPA/OLIVER WEIKEN

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Германский Бундестаг принял в среду законопроект об имплементации Газовой директивы ЕС в национальное законодательство, передает корреспондент ТАСС. Решение было принято простым большинством голосов.

Предполагается, что новые меры к "Северному потоку - 2" - именно он находился в центре внимания парламентской дискуссии - будут применяться лишь к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ, последним 12-и морским милям. В законопроекте отмечается, что возможны исключения из нового регулирования, но они ограничены сроком в 20 лет.

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