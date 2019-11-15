ФАС не получала жалоб на розничные цены на гречку

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не получала жалоб на розничные цены на гречку. Об этом сообщил журналистам заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цыганов.

"Жалоб [на розничные цены] нет. В рознице конкуренция существует, можно зайти в любой магазин и посмотреть на полке, насколько отличаются цены на гречку. Любой человек может на свой вкус выбрать", - сказал он.

Ранее ФАС начала проверку оптовых цен на гречку на предмет обоснованности их роста.

"Пока [результатов] нет. Должно же какое-то время пройти, чтобы собрать информацию. Но, как мы уже говорили, мы каких-то глобальных и колоссальных проблем на этом рынке не видим. Запасы, плюс ожидаемый урожай этого года полностью покрывают наши потребности. Никаких серьезных проблем быть не должно", - сказал замглавы ФАС.

По данным Росстата, потребительские цены на гречневую крупу в России в октябре выросли на 7,3%. При этом подорожание гречневой крупы отмечено в 80 субъектах Российской Федерации, в том числе в 48 регионах цены на крупу увеличились более, чем на 7,3%.

22 октября 2019 года Минсельхоз РФ сообщил о том, что оценивает ситуацию на рынке гречневой крупы как стабильную. По его данным, в сентябре 2019 года отмечен незначительный рост оптовых цен на гречневую крупу. В министерстве пояснили, что в связи с рекордным урожаем гречихи в 2017 году на уровне более 1,5 млн тонн средние цены сельхозпроизводителей в 2018 году снизились почти в четыре раза. Средняя максимальная цена в 25,9 рубля за кг зафиксирована в январе 2017 года, а в апреле 2018 года средняя минимальная цена у производителей была 6,2 рубля за кг.