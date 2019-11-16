Эксперты назвали средний размер потребкредита в России

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Рост среднего размера потребительских кредитов на 10% до 183 тыс. рублей за январь-сентябрь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошел на фоне снижения банками процентных ставок, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй (БКИ) "Эквифакс".

По данным организации, за три квартала банки выдали на 6% (12,2 млн рублей) потребительских кредитов больше по сравнению с тем же периодом годом ранее. Объем кредитов достиг 2,23 трлн рублей, показав рост на 16,2% за отчетный период.

"Рост связан с активностью банков и потребителей на рынке. Структурное несоответствие между изменением количества и сумм кредитов обусловлено тем, что кредиторы стимулируют потребителей получать более крупные суммы потребительских кредитов за счет более низкой процентной ставки по ним. Так, средняя сумма кредита выросла с 167 тыс. рублей по итогам девяти месяцев 2018 года до 183 тыс. рублей", - приводит пресс-служба слова главы БКИ Олега Лагуткина.

По его мнению, средняя сумма потребительского кредита до конца года останется на текущем уровне с минимальными отклонениями, что связано с регуляторной активностью на рынке.

Ранее ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян. Для "охлаждения" сегмента с 1 октября кредитные организации обязали учитывать показатель долговой нагрузки заемщика - то есть какую долю ежемесячного дохода он тратит на выплаты по всем оформленным на него займам. При высоком показателе банк будет вынужден увеличивать резервы по кредитам, а это для него невыгодно. "Эквифакс" имеет базу из более чем 329,2 млн кредитных историй физических лиц и 866 тыс. кредитных историй юридических лиц, пополняемую 2 тыс организациями.