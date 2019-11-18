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"Яндекс" предупредил о возможных финансовых рисках после изменения структуры управления

В компании отметили, что реструктуризация может создать ощущение более активного участия государства в бизнесе "Яндекса", что может привести к потере некоторых пользователей и других контрагентов

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. "Яндекс" предупредил о рисках возможного ухудшения финансового состояния, которые могут возникнуть после изменения структуры управления и создания Фонда общественных интересов. Об этом говорится в материалах компании, подготовленных к внеочередному собранию акционеров 20 декабря.

Совет директоров "Яндекса" 18 ноября предложил внести изменения в структуру управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда планируется передать "золотую акцию" "Яндекса", принадлежащую Сбербанку.

"Предлагаемая реструктуризация может привести к изменениям корпоративной культуры и созданию неопределенности в бизнесе, а также может негативно повлиять на бренд компании. Это может оказать существенное неблагоприятное влияние на бизнес, финансовое состояние и финансовые результаты деятельности, денежные потоки, а также на цену акций класса А", - говорится в материалах.

Реструктуризация предполагает внедрение более сложной организационной структуры управления, в результате чего "Яндексу" возможно будет труднее поддерживать благоприятные аспекты корпоративной культуры. "Предлагаемая реструктуризация может также создать ощущение более активного участия государства в нашем бизнесе, что может привести к потере некоторых наших пользователей и других контрагентов", - пояснили в компании.

Предложения совета директоров

Ранее совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые, в том числе подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления.

Приоритетная акция компании, которая в настоящее время принадлежит "Сбербанку", будет переведена в фонд, и ее условия будут изменены. Измененная приоритетная акция даст фонду право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

Также приоритетная акция даст фонду право выдвигать обязательные кандидатуры двух членов совета директоров Yandex NV из 12 человек. Один из назначенных директоров будет работать в комитете по назначениям совета директоров Yandex NV, где он будет иметь право голоса при назначении четырех директоров Yandex NV.

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