Путин выступит на форуме "Россия зовет!" 20 ноября

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 20 ноября выступит на пленарном заседании форума "Россия зовет!". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"20 ноября с.г. президент РФ Владимир Путин посетит 11-й инвестиционный форум ВТБ Капитал "Россия зовет!", проходящий на площадке Центра международной торговли, и примет участие в работе пленарной сессии "Мосты над волнами деглобализации", - говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что этот форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в российскую экономику, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних экономических и деловых связей страны.