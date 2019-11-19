Белоусов допустил снижение ключевой ставки до 5%

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Помощник президента РФ Андрей Белоусов допустил понижение ключевой ставки до 5%, но для этого потребуется усилить координацию ЦБ и Минфина.

Главная цифра в экономике. Что нужно знать о ключевой ставке Центробанка

"Я думаю, что реально [снизить] где-то до уровня 5% примерно. Сроки я даже не хочу называть, потому что это уже точно прерогатива ЦБ. Нельзя слишком быстро ее снижать, потому что это вызовет спекулятивные ожидания и ожидания нестабильности. Потому что понятно, что снижение ключевой ставки всегда вызывает риски сильного ослабления рубля", - заявил Белоусов журналистам.

"Нащупать эту грань, где у нас снижение, но при этом рубль остается в зоне управляемости и безопасности, - это искусство, которое сейчас Центральный банк должен продемонстрировать", - добавил он.

Белоусов подчеркнул, что снижение ключевой ставки также требует повышенной координации между ЦБ и Минфином.