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Проект бюджета на 2020-2022 годы
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Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020-2022 годы

Доходы федбюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей, в 2022 году - 22,058 трлн рублей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Третье чтение проекта бюджета запланировано на 21 ноября.

Согласно проекту, доходы федерального бюджета в 2020 году запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они вырастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022 году - до 22,058 трлн рублей. Расходы бюджета, как ожидается, также будут расти - до 19,503 трлн рублей в 2020 году, до 20,634 трлн рублей в 2021 году и до 21,763 трлн рублей в 2022 году. Существенную долю по-прежнему будут составлять расходы на социальное обеспечение, оборону и нацбезопасность.

Профицит федерального бюджета в 2020-2022 годах ожидается на уровне 0,8%, 0,5% и 0,2% ВВП соответственно.

Теги
Проект бюджета на 2020-2022 годы
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