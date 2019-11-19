Госдума приняла во втором чтении бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановую трехлетку. Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд руб. в 2020 г., в 2021 г. - 28,5 млрд руб., а в 2022 г. - с профицитом в 18,5 млрд руб.
Доходы ПФР на 2020 г. прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд руб., на 2021 г. - 9 трлн 296,5 млрд руб., на 2022 г. - 9 трлн 720,8 млрд руб. Расходы фонда на 2020 г. предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд руб., на 2021 г. - 9 трлн 325 млрд руб., на 2022 г. - 9 трлн 702,3 млрд руб.
Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом "О страховых пенсиях" в 2020 г. запланированы в сумме 7,366 трлн руб., в 2021 г. - 7,594 трлн руб., в 2022 г. - 7,944 трлн руб. Расходы на доставку в 2020 г. составят 36,6 млрд руб., в 2021 г. - 37,6 млрд руб., в 2022 г. - 39,3 млрд руб.
В общей сумме расходов по целевой статье "Выплата страховой пенсии" отражены расходы на валоризацию расчетного пенсионного капитала, расходы на выплату страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.
Расходы на единовременную выплату в размере 5 тыс. руб. запланированы в 2020 г. в сумме 930 тыс. руб. Финансовое обеспечение предоставления единовременной выплаты будет осуществляться за счет переходящих остатков средств федерального бюджета на указанные цели, образовавшихся в бюджете фонда на 1 января 2020 г. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,6% устанавливается с 1 января 2020 г. в сумме 5 тыс. 686 руб. 25 коп. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 г. составит 466 тыс. 617 руб., в 2021 г. - 485 тыс. 282 руб., в 2022 г. - 504 тыс. 693 руб. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).
Расходы на деятельность фонда
Суммарные расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности фонда и его территориальных органов на 2020 г. предусмотрены в сумме 122,5 млрд руб., или 1,4% от общих расходов бюджета, на 2021 г. в сумме 125,7 млрд руб., или 1,3% от общих расходов бюджета, на 2022 г. - 129,6 млрд руб., или 1,3% от общих расходов бюджета.
В состав расходов на содержание органов фонда включены оплата труда работников с учетом уточнения (увеличения) бюджетных ассигнований на ежегодное с 1 октября повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции в 2020 г. - на 3%, в 2021 г. и в 2022 г. - на 4%, а также выплаты компенсационного характера работникам ПФР.
При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов бюджету фонда в связи с пониженными тарифов страховых взносов, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, а также трансферт на обязательное пенсионное страхование, определенный с учетом досрочного назначения льготных страховых пенсий и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.