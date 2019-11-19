Госдума приняла во втором чтении бюджет Пенсионного фонда России на 2020 год

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановую трехлетку. Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд руб. в 2020 г., в 2021 г. - 28,5 млрд руб., а в 2022 г. - с профицитом в 18,5 млрд руб.

На эту тему Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Доходы ПФР на 2020 г. прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд руб., на 2021 г. - 9 трлн 296,5 млрд руб., на 2022 г. - 9 трлн 720,8 млрд руб. Расходы фонда на 2020 г. предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд руб., на 2021 г. - 9 трлн 325 млрд руб., на 2022 г. - 9 трлн 702,3 млрд руб. Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом "О страховых пенсиях" в 2020 г. запланированы в сумме 7,366 трлн руб., в 2021 г. - 7,594 трлн руб., в 2022 г. - 7,944 трлн руб. Расходы на доставку в 2020 г. составят 36,6 млрд руб., в 2021 г. - 37,6 млрд руб., в 2022 г. - 39,3 млрд руб. В общей сумме расходов по целевой статье "Выплата страховой пенсии" отражены расходы на валоризацию расчетного пенсионного капитала, расходы на выплату страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.