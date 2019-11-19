Американская TJX Companies приобрела 25% российского ретейлера Familia за $225 млн

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация TJX Companies приобрела за $225 млн 25% российской компании Familia, которая специализируется на торговле по специальным ценам. Об этом сообщила пресс-служба ретейлера Familia.

"Familia, лидер российского рынка off-price ретейла, сообщает о приобретении TJX Companies 25% доли в компании за $225 млн у существующих акционеров. Данная инвестиция позволяет TJX выйти на обладающий значительным потенциалом роста российский рынок одежды и товаров для дома в сегменте off-price", - отмечается в сообщении.

"Решение о приобретении доли в Familia является для нас подтверждением лидирующего положения компании на российском рынке и устойчивости ее бизнес-модели. TJX всегда был примером, к которому мы стремились с точки зрения фокуса на создании стоимости и операционной эффективности. Мы рады видеть TJX в числе наших акционеров и продолжаем реализовывать нашу амбициозную стратегию роста для выхода на качественно новый уровень", - отметил генеральный директор Familia Константин Надеждин.

Миноритарная доля предоставит TJX право выдвигать своего кандидата в состав совета директоров Familia. Другими акционерами Familia являются основатели компании - фонды Goldman Sachs и Baring Vostok. "Все они остаются акционерами Familia и сохраняют приверженность планам развития компании в долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении компании.

О ретейлерах

Familia - off-price ретейлер, который насчитывает более 275 магазинов по всей России. Компания основана в 2000 г. и стала пионером российского рынка off-price. Familia предлагает покупателям в 90 городах России широкий ассортимент одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома.

TJX Companies, Inc. (TJX) - мировой off-price ретейлер, предлагающий своим клиентам товары по наилучшей цене. На конец 2018 г. компания владела более 4 тыс. 300 магазинами в 9 странах, тремя интернет-магазинами и имела около 270 тыс. партнеров. Выручка компании за 2018 г. составила $39 млрд.