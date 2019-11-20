Проект бюджета Забайкалья на 2020 год с ростом доходов на 21% приняли в первом чтении

ЧИТА, 20 ноября. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Депутаты законодательного собрания Забайкальского края в среду в первом чтении приняли законопроект о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Документ предусматривает увеличение доходов региона в следующем году на 21% - до 70,7 млрд рублей, сообщили ТАСС в аппарате парламента.

"Большинство депутатов поддержали проект бюджета. Во время голосования воздержались только депутаты фракции КПРФ", - сказал собеседник агентства.

Губернатор Александр Осипов ранее назвал проект бюджета края на 2020 год устойчивым и консервативным. Документ предполагает увеличение доходов региона до 70,7 млрд рублей, что на 21% больше, чем в первоначальном бюджете на 2019 год. Рост расходов прогнозируется на 25,7%, до 73,4 млрд рублей. Общий объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Забайкальского края в 2020 году прогнозируется в объеме 41,3 млрд рублей с ростом к первоначальному бюджету прошлого года на 7,5 млрд рублей.

"Никаких потрясений и рисков [в проекте бюджета] мы не видим. Это нас, как финансистов, очень радует. Мы надеемся, что с учетом средств, которые предусмотрены в реальный сектор экономики, бизнес наш сигнал услышит. Будет много объектов, которые подлежат строительству в 2020 году, хочу призвать строительные и сопутствующие им организации правильно к этому подготовиться", - сказал журналистам и. о. вице-премьера края Андрей Кефер.

Финансирование социальной сферы, согласно проекту бюджета, возрастет на 44% и составит 45,3 млрд рублей. Увеличению расходов на соцсферу будет способствовать реализация в регионе национальных проектов и плана социального развития центров экономического роста. По этим программам край получит 7 млрд рублей из федерального бюджета на развитие социальных направлений, прежде всего образования и здравоохранения. На развитие здравоохранения планируется направить 12,6 млрд рублей, на образование - 17,7 млрд рублей, на социальную политику - 12,5 млрд рублей, расходы на физическую культуру и спорт достигнут почти 1 млрд рублей.

Дефицит бюджета составляет 2,7 млрд рублей. При этом, как ранее заявил журналистам Кефер, правительство Забайкальского края в 2020 году намерено по возможности воздерживаться от привлечения займов и продолжить снижение долговых обязательств. И.о. вице-премьера региона подчеркивал, что проект бюджета согласован с Минфином РФ, его параметры находятся в разрешенных пределах.