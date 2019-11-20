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Российская венчурная компания и РЖД будут вместе развивать новые технологии в транспорте

Для этого будут созданы два венчурных фонда для поддержки высокотехнологичных проектов в сфере железнодорожного транспорта

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российская венчурная компания (РВК) и ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) создадут два венчурных фонда для поддержки высокотехнологичных проектов в сфере железнодорожного транспорта. Об этом в среду сообщила пресс-служба РВК.

Меморандум, предполагающий создание инвестиционных фондов, был подписан 20 ноября на площадке XIII Международного форума "Транспорт России 2019" в Москве. В церемонии приняли участие генеральный директор, председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров и генеральный директор, председатель правления АО "РВК" Александр Повалко.

"Новые фонды нацелены на инвестирование в проекты ранних стадий, которые имеют потенциал синергии с деятельностью РЖД и железнодорожной отраслью и будут способствовать повышению эффективности бизнес-модели холдинга. Первый фонд ориентирован на развитие широкого спектра решений для транспортной индустрии. <…> Второй фонд будет сфокусирован на инвестициях в проекты для цифровизации транспортной отрасли", - говорится в сообщении.

Поддержку фонда смогут получить проекты, развивающие технологии транспортного машиностроения и приборостроения, новых материалов, квантовых коммуникаций, роботизации, а также разработки в области кибербезопасности, искусственного интеллекта, больших данных и других перспективных технологических сферах. Работа фондов стартует в 2021 году. Учредители предусмотрели возможность привлечения в капитал фондов новых индустриальных и финансовых партнеров.

"Венчурные фонды становятся одним из ключевых инструментов для технологического обновления традиционных отраслей экономики. Совместные фонды РВК и РЖД - первый опыт использования такого инструмента в области железнодорожного транспорта. Благодаря стратегическому партнерству с РЖД, портфельные проекты получат уникальные возможности для развития. А для корпорации присутствие на венчурном рынке откроет доступ к прорывным технологиям, запуску новых продуктов и сервисов", - считает Повалко, чьи слова приводятся в сообщении.

Стороны соглашения

Российская венчурная компания - государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли РФ, основные цели деятельности - стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций проектного офиса НТИ. Уставный капитал РВК составляет более 30 млрд рублей, 100% уставного капитала принадлежит РФ в лице Росимущества.

ОАО "Российские железные дороги" - одна из крупнейших в мире железнодорожных компаний. РЖД обеспечивает свыше 45% совокупного грузооборота (с учетом трубопроводного транспорта) и четверть всего пассажирооборота в России. Протяженность путей сообщения транспортной системы РЖД - 85,5 тыс. километров.

Теги
Россия
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