Госдума приняла закон о бюджете ПФР на 2020 год с дефицитом 118,5 млрд рублей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете Пенсионного фонда России (ПФР) на 2020 год и плановую трехлетку.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год.

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, в 2021 году - 28,5 млрд рублей, а в 2022 году - с профицитом в 18,5 млрд рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 720,8 млрд рублей. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд рублей, на 2021 год - 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022 год - 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом "О страховых пенсиях" в 2020 году запланированы в сумме 7,366 трлн рублей, в 2021 году - 7,594 трлн рублей, в 2022 году - 7,944 трлн рублей. Расходы на доставку в 2020 году составят 36,6 млрд рублей, в 2021 году - 37,6 млрд рублей, в 2022 году - 39,3 млрд рублей.

В общей сумме расходов по целевой статье "Выплата страховой пенсии" отражены расходы на валоризацию расчетного пенсионного капитала, расходы на выплату страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.

Расходы на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей запланированы в 2020 году в сумме 930 тыс. рублей. Финансовое обеспечение предоставления единовременной выплаты будет осуществляться за счет переходящих остатков средств федерального бюджета на указанные цели, образовавшихся в бюджете фонда на 1 января 2020 года.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,6% устанавливается с 1 января 2020 года в сумме 5 686 рублей 25 коп. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составит 466 617 рублей, в 2021 году - 485 282 рублей, в 2022 году - 504 693 рублей. (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).

Расходы на деятельность фонда

Суммарные расходы на финансовое и материально-техническое обеспечение текущей деятельности фонда и его территориальных органов на 2020 год предусмотрены в сумме 122,5 млрд рублей, или 1,4% от общих расходов бюджета, на 2021 году в сумме 125,7 млрд рублей, или 1,3% от общих расходов бюджета, на 2022 году - 129,6 млрд рублей, или 1,3% от общих расходов бюджета.

В состав расходов на содержание органов фонда включены оплата труда работников с учетом уточнения (увеличения) бюджетных ассигнований на ежегодное с 1 октября повышение оплаты труда на прогнозный уровень инфляции в 2020 году - на 3%, в 2021 году - на 4% и в 2022 году - на 4%, а также выплаты компенсационного характера работникам ПФР.

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов бюджету фонда в связи с пониженными тарифов страховых взносов, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, а также трансферт на обязательное пенсионное страхование, определенный с учетом досрочного назначения льготных страховых пенсий и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.