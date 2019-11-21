Собянин и Воробьев заверили, что развитие МЦК и МЦД будет продолжено

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Власти Москвы и Подмосковья после открытия движения по первым двум Московским центральным диаметрам (МЦД) планируют не только продолжить строительство этого наземного метро, но и увеличить количество перехватывающих парковок и построить новые пешеходные переходы через железные дороги.

"Чем больше перевозим [по МЦД], тем больше машин будет парковаться на пересадочных узлах, поэтому наша следующая задача - не только переезды строить, но и удобные парковки", - сказал журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьев. По его словам, также к станциям "открыты новые маршруты [наземного транспорта]". Он подчеркнул, что еще одной задачей станет выполнение программы по строительству пешеходных переходов через железные дороги, чтобы пешеходы могли переходить их либо над землей, либо под землей.

Говоря о преимуществах МЦД, Воробьев в первую очередь назвал снижение цены билетов: "На МЦД цена билетов снижена в три раза". "Тарифы были отдельные - на пригородные электрички один тариф, на метро - другой тариф, чтобы пересесть, нужно было доплатить. Сейчас две зоны, максимально приближенные по цене и бесплатная пересадка на МЦК и метро. Пригородные электрички, которые вошли в МЦД, полностью интегрированы в городской транспорт", - пояснил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Подмосковья добавил, что при этом "сохранились все льготы на проезд для студентов и людей старшего поколения".

Комфорт передвижения

Собянин и Воробьев отметили комфортность передвижения на отечественных поездах "Иволга" по МЦД, заметив, что они оборудованы беспроводным интернетом, розетками для зарядки смартфонов, санузлами, кондиционерами. По их словам, в дальнейшем будет увеличиваться и количество вагонов в поездах: с шести до одиннадцати, причем, их двери шире, посадка или выход из поезда будет удобный, поскольку вагон находится в одной плоскости с платформой. Глава РЖД Олег Белозеров привел еще один пример дополнительного удобства для пассажиров - сокращение с четверга интервала движения поездов по МЦК до четырех минут, что дает дополнительно 20% пассажирских мест.

По его словам, для этого потребовалось провести весьма значительную работу, как и для организации движения по МЦД. Белозеров поблагодарил всех, кто участвовал в организации движения по МЦД, отметив, что ежедневно было задействовано 20 тыс. человек. "Мы вывезли с прилегающих к двум веткам МЦД 150 тыс. т мусора, снесли порядка 13 тыс. разных объектов, благоустроили порядка 350 га территории - это два парка Горького", - уточнил столичный градоначальник.

Собянин пообещал, что в ближайшие пять лет МЦК и МЦД продолжат развиваться и улучшаться. "Благодаря наземному метро люди начинают быстрее передвигаться, а с дорог исчезают другие виды транспорта, будет меньше машин на магистралях и на МКАД, лучше экология", - сказал мэр Москвы. По его данным, сейчас примерно половина машин, передвигающихся по дорогам Москвы, из Подмосковья и других регионов. "Это не потому, что им так хочется, а потому что альтернативы не было", - указал мэр столицы.