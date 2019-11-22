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Автор законопроекта об IT-гигантах направил письмо об отзыве документа для доработки

Антон Горелкин также предложил комитету Госдумы высказать замечания и предложения по данной инициативе для корректировки текста
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Описание
Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин
© Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в пятницу направил в комитет письмо, в котором предложил доработать внесенный им ранее законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ до рассмотрения в первом чтении.

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"Поскольку правительством РФ данный законопроект концептуально поддерживается, полагаю целесообразным доработать его текст до рассмотрения Госдумы в первом чтении", - говорится в документе, который парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. Он также предложил комитету "высказать замечания и предложения по данной инициативе" с целью корректировки текста.

"Мое решение… отозвать законопроект для доработки, спокойно его доработать и затем внести на первое чтение", - подчеркнул политик. Ранее он пояснял ТАСС, что намерен усовершенствовать документ "в первую очередь с учетом рекомендаций правительства". Это означает "повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ", уточнял Горелкин.

Законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, был внесен в Госдуму в конце июля. Нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу, гласит первоначальная редакция. Депутат ранее уточнял, что инициатива касается в том числе "Яндекса", в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.

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Комитет Госдумы по информационной политике на заседании 10 октября обсудил законопроект с профильными ведомствами, экспертами и участниками рынка. Присутствовавшие на заседании представители Федеральной антимонопольной службы России и Роскомнадзора заявили, что не имеют концептуальных возражений против документа, однако считают необходимым уточнить его отдельные аспекты, в частности, критерии, по которым тот или иной информационный ресурс будет относиться к значимым.

Позднее законопроект получил положительный отзыв правительства РФ, которое также предложило конкретизировать критерии определения значимых информационных ресурсов. Следует также "предусмотреть требования по ограничению иностранного участия в значимых информационных ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус одна акция", говорится в заключении.

Теги
РоссияГорелкин, Антон Вадимович
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