Автор законопроекта об IT-гигантах направил письмо об отзыве документа для доработки

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин ("Единая Россия") в пятницу направил в комитет письмо, в котором предложил доработать внесенный им ранее законопроект об ограничении иностранного владения значимыми информационными ресурсами РФ до рассмотрения в первом чтении.

"Поскольку правительством РФ данный законопроект концептуально поддерживается, полагаю целесообразным доработать его текст до рассмотрения Госдумы в первом чтении", - говорится в документе, который парламентарий опубликовал в своем Telegram-канале. Он также предложил комитету "высказать замечания и предложения по данной инициативе" с целью корректировки текста.

"Мое решение… отозвать законопроект для доработки, спокойно его доработать и затем внести на первое чтение", - подчеркнул политик. Ранее он пояснял ТАСС, что намерен усовершенствовать документ "в первую очередь с учетом рекомендаций правительства". Это означает "повышение доли возможного иностранного владения IT-гигантами, четкое формулирование критериев отнесения информационных ресурсов к значимым для информационной инфраструктуры РФ", уточнял Горелкин.

Законопроект, которым предлагается ограничить на уровне 20% иностранное владение информационными ресурсами, значимыми для информационной инфраструктуры РФ, был внесен в Госдуму в конце июля. Нарушение этой нормы будет грозить запретом на рекламу, гласит первоначальная редакция. Депутат ранее уточнял, что инициатива касается в том числе "Яндекса", в случае принятия документа компании необходимо будет изменить структуру собственности.