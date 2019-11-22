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"Газпром" ожидает увеличения ликвидности акций по итогам продажи пакета в 3,59%

В компании отметили, что общий объем спроса покупателей, сложившийся в процессе сбора заявок, существенно превысил объем предложения

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. "Газпром" ожидает увеличения ликвидности своих акций по итогам продажи на Московской бирже 850,59 млн (или 3,59%) обыкновенных именных бездокументарных ценных бумаг холдинга. Об этом сообщил заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов.

"По итогам размещения произошло увеличение доли акций ПАО "Газпром" в свободном обращении. Таким образом, мы ожидаем увеличения ликвидности акций", - приводятся в сообщении "Газпрома" слова Садыгова.

"Общий объем спроса покупателей, сложившийся в процессе сбора заявок, существенно превысил объем предложения", - добавил топ-менеджер.

В ходе продажи была удовлетворена одна крупная заявка, поставленная на весь размер продаваемого пакета по принципу "все или ничего". Ее размер составил 79% от общего объема итогового спроса. При этом отклонение цены размещения от средневзвешенной цены книги заявок составило 1,8%. С учетом стоимости одной акции при размещении в 220,72 рубля, ценные бумаги "Газпрома" были проданы примерно за 187,7 млрд рублей. При этом доля акций холдинга в свободном обращении (free float) выросла до 49,61% от уставного капитала. На закрытии биржи в среду, 20 ноября, - до объявления о планах по продаже - стоимость ценной бумаги "Газпрома" составила 248 рублей. Таким образом, дисконт к рынку составил 11%.

По словам Садыгова, при принятии решения о распределении акций среди инвесторов предпочтение отдавалось крупным институциональным инвесторам, ориентированным на долгосрочные вложения. "Также, несмотря на высокую волатильность акций во второй половине 2019 года, размещение прошло с 7,1-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние три месяца и 5,5-процентным дисконтом к средневзвешенной цене акций за последние шесть месяцев, что свидетельствует о высоком качестве настоящего размещения", - сказал зампред правления "Газпрома".

"Выбранный нами формат проведения сделки позволил избежать коррекции цены акций, характерной при стандартной процедуре вторичного размещения. Так, цена закрытия в день размещения превысила цену закрытия предыдущего дня на 2,6%", - добавил он.

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