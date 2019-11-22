Производители хотят участвовать в разработке плана реализации антитабачной концепции

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. План мероприятий по реализации антитабачной концепции должен быть разработан вместе с участниками рынка. Такой точки зрения придерживаются опрошенные ТАСС представители табачных компаний.

Концепция, рассчитанная на 2019-2035 годы, предусматривает снижение доли взрослых курильщиков до 21% к 2035 году. Правительство 22 ноября утвердило концепцию и поручило Минздраву в течение полугода разработать план по ее реализации.

Мнение производителей

"Сейчас, согласно тексту, концепция не содержит конкретных планов действий по реализации ее положений. На наш взгляд, такой план должен быть разработан с участием представителей отрасли, экспертного и научного сообщества", - считает директор департамента по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям "БАТ Россия" (марки Dunhill, Kent, Rothmans, Vogue и другие) Яна Гуськова.

Она отметила, что пока документ не обсуждался с общественностью и участниками отрасли.

"Важно, чтобы план мероприятий по реализации концепции, который должен быть разработан в течение шести месяцев, носил сбалансированный и реалистичный характер", - в свою очередь отметил директор по работе с органами государственной власти JTI (марки Winston, LD, Camel, Glamour и другие) Василий Груздев.

Старший менеджер по нормативному регулированию и взаимодействию с органами государственной власти в России и Центральной Азии Imperial Tobacco (Davidoff, West и другие) Александр Александров также отметил, что заявленное в концепции снижение доли курящего взрослого населения является достаточно непростой задачей, учитывая, что практически весь арсенал запретительных мер уже введен в практику.

"В этой связи мы несколько удивлены тем, что средства, которые во многих странах используются для снижения потребления табака, объявляются новым врагом, вместо того, чтобы рассматривать их как дополнительный инструмент для достижения желаемого результата. На наш взгляд, более взвешенное и конструктивное отношение со стороны Минздрава к никотиносодержащей продукции с пониженными показателями токсичности могло бы помочь в достижении целей принятой концепции", - уверен Александров.

Вице-президент по корпоративным вопросам аффилированных компаний Philip Morris International в России (Marlboro, Parliament, Chesterfield, L&M и другие) Сергей Слипченко также напомнил, что многие российские и международные эксперты рассматривают переход курильщиков на альтернативные никотинсодержащие продукты в качестве средства отказа от курения.

"Приравнивание этих продуктов к курительным изделиями практически ставит барьер на пути их дальнейшего изучения и раскрытия потенциала для совершеннолетних курильщиков в качестве менее вредной альтернативы, что, в свою очередь, ставит под сомнение возможность достижения заявленных в Концепции целевых показателей", - отметил он.

О концепции

Что касается позитивных направлений концепции, Груздев из JTI отмечает противодействие нелегальному обороту табачной продукции, что является крайне острой проблемой. По его словам, рост нелегальной торговли табаком не только влечет за собой потери государственного бюджета от неуплаченных налогов в размере около 100 млрд рублей в 2019 году, но и подрывает усилия государства по защите несовершеннолетних от потребления табака.

За исходные данные при формировании антитабачной концепции приняты значения по состоянию на 31 декабря 2018 года, согласно которым в России 29% взрослого населения являются курильщиками. Планируется, что к 2025 году показатели должны снизиться до 26%, к 2030 году - до 23,5%, а к 2035 году - до 21%.

Розничная продажа сигарет на душу населения должна сократиться с 1,6 тыс. штук в 2018 году до 1 тыс. штук к 2035 году.

Минздрав также намерен максимально снизить показатели заболеваемости и смертности от болезней, связанных с курением, и не допустить распространения никотиносодержащей продукции среди населения. Для этого планируется ежегодно увеличивать налог на табачные изделия и повышать акцизы, а также регулировать состав табачных изделий.