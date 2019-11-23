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Силуанов прокомментировал идею освободить малоимущих россиян от НДФЛ

Первый вице-премьер считает, что инициатива главы ВТБ Андрея Костина требует проработки

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. При обсуждении предложения главы ВТБ Андрея Костина отменить НДФЛ для населения с низким уровнем доходов необходимо проанализировать его влияние на бюджеты регионов. Об этом в субботу заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

"Надо смотреть и на плюсы, и на минусы. Как это скажется на региональных бюджетах. Надо взвешивать все", - сказал Силуанов.

Глава ВТБ Андрей Костин 20 ноября на форуме "Россия зовет" заявил о том, видит рост поддержки своей инициативы по освобождению малоимущих граждан от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). По его словам, идея находит поддержку в том числе среди членов правительства и в Администрации президента РФ.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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