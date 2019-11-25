Финский премьер хотел бы сотрудничать с РФ по борьбе с черной сажей в Арктике

ХЕЛЬСИНКИ, 25 ноября. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Финляндия и РФ могут активнее сотрудничать по борьбе с черной сажей в Арктике, способствующей изменению климата в этом регионе. Об этом сообщил в понедельник ТАСС премьер-министр Финляндии Антти Ринне перед встречей с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве.

"На встрече я укажу на необходимость действий по уменьшению выбросов черной сажи [или черного углерода]. Я надеюсь на то, что наши страны усилят работу в этом направлении. Кооперация в вопросах экологии в рамках политики Северного измерения [совместная политика ЕС, России, Норвегии и Исландии, направленная на развитие сотрудничества между странами в Северной Европе] дает нам средства для этого", - отметил Ринне.

Он также добавил, что другим важным элементом является "поддержание стабильности в Арктике и того, чтобы на нее не распространялась военная напряженность". Это, указал премьер, "соответствует интересам всех арктических государств и других стран мира".

"На этой неделе Финляндия в рамках председательства в Совете ЕС проведет в Хельсинки конференцию высокого уровня "Чистый и глобальный север". Я сам буду ее открывать и ценю то, что министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин примет участие в ней от России. Она также будет посвящена 20-летию политики Северного измерения", - сообщил Ринне.