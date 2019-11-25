Совфед одобрил закон о предустановке российского софта на смартфоны и компьютеры

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на заседании в понедельник закон, предусматривающий необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV приложений, ориентированных на российскую аудиторию. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по экономической политике Сергеем Жигаревым, вносит соответствующие поправки в закон "О защите прав потребителей".

Согласно тексту документа, при продаже отдельных видов технически сложных товаров потребителю обеспечивается возможность использовать такие товары с предварительно установленными российскими программами для электронных вычислительных машин. Перечень технически сложных товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ, которые должны быть предварительно установлены, а также порядок их предварительной установки будет определять правительство РФ.

Как пояснил на заседании профильного комитета Совфеда по экономической политике в пятницу член этого комитета Алексей Синицын, который представлял перед сенаторами документ, аргументом за принятие данного закона является необходимость "обеспечить российским IT-компаниям возможность для продвижения их продукции и технологий". Он считает, что в основу документа "легла ситуация с китайской компанией Huawei, когда западные компании, конкретно американское правительство, ввели санкции и ограничили доступ к их программному обеспечению".

Правительство РФ поддержало документ. Принятие этого закона "будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий", говорится в официальном отзыве правительства. Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года.

В настоящее время в Госдуму также внесен законопроект об ответственности за продажу технически сложных товаров без предварительно установленного российского программного обеспечения. Документом предлагается установить штрафные санкции за нарушение установленных требований по предустановке российского программного обеспечения в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 50 тыс. до 200 тыс. рублей для юридических лиц. Рассматривать дела об административных правонарушениях будет Роспотребнадзор. Данный законопроект еще не прошел первое чтение.