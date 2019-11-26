Греф назвал личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф считает личной виной утечку данных клиентов Сбербанка. Об этом он заявил, выступая на ежегодной встрече с клиентами премиального сегмента "Сбербанк первый".

"На мой взгляд, когда такого рода вещи происходят, нужно искать вину в себе, всегда виновато первое лицо во всем. Я считаю, что это моя личная вина", - сказал он, отвечая на вопрос о произошедшей в сентябре утечке 5 тыс. учетных записей клиентов банка.

Глава Сбербанка пояснил, что использовал неправильную парадигму, полагая, что в данном вопросе важнее выстраивать надежную корпоративную культуру, чем "громоздкие системы" внутреннего контроля.

"В чем ошибочность моей парадигмы была? Считается, что защититься от внутреннего врага, от внутреннего предательства невозможно. Я исходил из этого же, говорил, нужно работать, у нас должна быть корпоративная культура таковой, что мы не должны допустить этого. Но строить громоздкие системы внутреннего контроля просто не реально. Если захотят - все равно украдут, и это произошло. Я пересмотрел полностью свою точку зрения. Я не хочу быть во власти достаточно значительной части сотрудников, которые имеют допуск к нашим внутренним системам", - пояснил он.

Греф также отметил, что сотрудник Сбербанка, виновный в утечке данных клиентов, готовил преступление в течение трех месяцев.

"По иронии судьбы предателем оказался талантливый парень, который получил образование в области кибер-защиты, и который профессионально этим занимался. Он готовил три месяца преступление. Он испробовал все варианты, нащупал один, и его использовал. После того, как это произошло, нас, конечно, потрясло все это, и я сказал: "Ребята, концепцию меняем радикально. У нас внутри должны быть такие же системы защиты по надежности, как снаружи", - рассказал глава банка.

Ранее в интервью журналу Forbes Герман Греф рассказал, что после произошедшей в сентябре утечки 5 тыс. учетных записей клиентов Сбербанка был введен особый режим контроля сотрудников, имеющих доступ к критическим системам.

Нет полностью защищенной технологии

По словам Грефа, Сбербанк пока не имеет полностью защищенной технологии, которая бы гарантировала абсолютную защиту сбережений

"Проблема в том, что мы, наверное, одни из самых старых игроков на российском рынке, которые занимаются биометрией. И даже у нас пока еще нет 100% защищенной технологии, которая бы вам гарантировала сохранение всех ваших сбережений или 100% подтверждения вашей идентификации всех ваших действий. Мы используем нейронные сети - мошенники используют нейронные сети. Мы придумываем всевозможные меры противодействия разным вещам, которые они придумывают - они придумают новые вещи", - сказал Греф.

При этом он отметил, что банки сами заинтересованы в том, чтобы использовать в удаленных каналах биометрию, так как это выгодно как кредитным организациям, так и клиентам.

"Сегодня риски за наш счет в любом случае. Все ошибки за наш счет, потому что, если мы неправильно идентифицировали человека - это происходит у нас внутри - то мы, конечно же, всегда будем нести сами убытки. Мы никогда не возложим убытки на нашего клиента", - добавил банкир.

Кроме того, по мнению Грефа, в целом биометрические технологии пока несовершенны, поэтому сейчас не стоит обязывать банки использовать единую биометрическую систему для проведения юридически значимых решений.