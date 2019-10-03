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Утечка данных клиентов Сбербанка

Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

© Максим Шеметов/ТАСС

3 октября газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке персональных данных 60 млн россиян, предположительно, клиентов Сбербанка. Роскомнадзор потребовал от учреждения предоставить информацию о причинах случившегося.

Что говорится в публикации

  • Издание утверждает, что подробная финансовая информация была выгружена в сеть в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме.
  • Близкий к ЦБ источник предположил, что инцидент является "выгрузкой" базы Сбербанка.
  • По словам другого собеседника агентства, информация могла быть выгружена кем-то, кто имел к ней административный доступ.

Как отреагировал Сбербанк

  • На запрос "Ъ" в банке ответили, что заявленное число скомпрометированных карт невозможно.
  • В Сбербанке утверждают, что не выпускали столько кредитных карт. Отмечается, что сейчас в учреждении примерно 18 млн активных кредитных карт, всего банк выпустил около 40 млн карт.
  • Позже Сбербанк сообщил о начале служебного расследования утечки данных как минимум 200 клиентов. Большие масштабы пока не подтверждены.
  • В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно.
  • При этом Сбербанк утверждает, что средства на кредитных картах всех клиентов в безопасности. Учетные записи не позволяют мошенникам что-либо украсть, поскольку там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка.
  • В учреждении добавили, что пока какие-либо компенсации не планируются, но банк бесплатно перевыпустит и доставит все карты, данные которых украли.
  • Также в Сбербанке допустили возможное усиление внутренних антифрод-систем.

Какие последствия для клиентов

  • Специалисты предупредили, что новость об утечке может спровоцировать новую волну вишинга (метод мошенничества с использованием социальной инженерии, когда злоумышленники используют телефонную коммуникацию и играют определенную роль, например сотрудника банка).
  • Эксперты "Лаборатории Касперского" посчитали, что средства клиентов Сбербанка в безопасности, но тем не менее порекомендовали не устанавливать сомнительное программное обеспечение на гаджеты. Они также призвали пользователей опасаться социальной инженерии.
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