Что известно об утечке данных клиентов Сбербанка

3 октября газета "Коммерсантъ" сообщила об утечке персональных данных 60 млн россиян, предположительно, клиентов Сбербанка. Роскомнадзор потребовал от учреждения предоставить информацию о причинах случившегося.

Что говорится в публикации

Издание утверждает, что подробная финансовая информация была выгружена в сеть в августе на заблокированном Роскомнадзором форуме.

Близкий к ЦБ источник предположил, что инцидент является "выгрузкой" базы Сбербанка.

По словам другого собеседника агентства, информация могла быть выгружена кем-то, кто имел к ней административный доступ.

Как отреагировал Сбербанк

На запрос "Ъ" в банке ответили, что заявленное число скомпрометированных карт невозможно.

В Сбербанке утверждают, что не выпускали столько кредитных карт. Отмечается, что сейчас в учреждении примерно 18 млн активных кредитных карт, всего банк выпустил около 40 млн карт.

Позже Сбербанк сообщил о начале служебного расследования утечки данных как минимум 200 клиентов. Большие масштабы пока не подтверждены.

В качестве основной версии инцидента банк назвал умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно.

При этом Сбербанк утверждает, что средства на кредитных картах всех клиентов в безопасности. Учетные записи не позволяют мошенникам что-либо украсть, поскольку там нет CVV-кодов карт, логинов и паролей от интернет-банка.

В учреждении добавили, что пока какие-либо компенсации не планируются, но банк бесплатно перевыпустит и доставит все карты, данные которых украли.

Также в Сбербанке допустили возможное усиление внутренних антифрод-систем.

Какие последствия для клиентов