Аукцион по продаже контрольного пакета акций "Трансконтейнера" выиграла ГК "Дело"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Аукцион РЖД по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" выиграла группа "Дело" Сергея Шишкарева. Стартовая цена составила 36,2 млрд рублей, "Дело" предложила за пакет акций 60,3 млрд рублей. Об этом журналистам сообщил заместитель генерального директора "Российских железных дорог" Андрей Старков. Ранее о победе ГК "Дело" в аукционе сообщили источники.

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"Компания "Дело"… 60 млрд 300 млн рублей", - сказал он. Таким образом, группа "Дело" купила пакет акций "Трансконтейнера" в 1,7 раза дороже стартовой цены.

Участие в аукционе также приняли "Первая грузовая компания" и "Енисей Капитал". Первый шаг аукциона составил 141 млн рублей, последующие шаги - по 200 млн рублей. Организатор аукциона - "ВТБ Капитал"

Ранее президент "Дела" Сергей Шишкарев говорил журналистам, что компания намерена профинансировать покупку "Трансконтейнера" на 25-30% из собственных средств, остальную часть - за счет кредита Сбербанка. Он отмечал также, что группа ознакомилась со стратегией развития "Трансконтейнера" и планирует ей следовать.

Группа компаний "Дело" - один из крупнейших частных транспортно-логистических холдингов России, который управляет портовыми активами в Азово-Черноморском, Балтийском и Дальневосточном бассейнах. В структуру группы входят стивидорный холдинг "ДелоПортс", мультимодальный оператор контейнерных грузов "Рускон" и ведущий оператор контейнерных терминалов Global Ports.

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок, входит в состав ОТЛК ("дочка" РЖД). В настоящее время 50% плюс две акции оператора принадлежат ОТЛК. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.

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