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Срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2" истек

Намерение направить жалобу по поводу разрешения было высказано 22 ноября на Украине

СТОКГОЛЬМ, 27 ноября. /ТАСС/. Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм истек в 17:00 мск. Запрос ТАСС о наличии в Датском Апелляционном совете по вопросам энергетики апелляции на решение агентства остался без ответа.

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Намерение направить в суд жалобу по поводу разрешения по экологическим мотивам было высказано 22 ноября на Украине.

ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%.

 

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