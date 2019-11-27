Чистая прибыль "Трансконтейнера" по МСФО за девять месяцев выросла на 57,8%

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Трансконтейнера" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее на 57,8% и достигла 10,485 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по чистой прибыли увеличилась до 36,6% против 29,6% годом ранее.

На эту тему

Выручка "Трансконтейнера" за отчетный период возросла на 14,4% - до 63,762 млрд рублей. Скорректированная выручка (за вычетом стоимости услуг соисполнителей) выросла на 27,7% - до 28,614 млрд рублей на фоне роста доходных перевозок вагонным и контейнерным парком компании на 8,7%.

По состоянию на 30 сентября 2019 года активы компании составили 75,465 млрд рублей, долг - 11,570 млрд рублей. Основная часть долга представлена двумя выпусками рублевых облигаций.

Аукцион по продаже 50% плюс две акции "Трансконтейнера" состоялся 27 ноября 2019 г. Стартовая цена составила 36,2 млрд рублей, цена продажи - 60,3 млрд рублей. Победителем аукциона стала группа компаний "Дело".

"Трансконтейнер" является ведущим российским оператором контейнерных интермодальных перевозок. Структура Романа Абрамовича и Александра Абрамова - ООО "Енисей Капитал" - владеет 24,5% акций "Трансконтейнера", ВТБ - 24,8%, еще 0,3% - сторонний инвестор.