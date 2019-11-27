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Акции "Яндекса" на Мосбирже обновили исторический максимум

Стоимость бумаги достигла 2682 рублей
Описание
© Роман Канащук/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Обыкновенные акции "Яндекса" на Московской бирже подорожали на 1,75% и достигли стоимости 2682 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

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В результате стоимость акций компании обновила исторический максимум. После этого рост акций замедлился, к закрытию торгов их стоимость составляла 2668 рублей за бумагу, что на 1,22% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Предыдущего максимума в 2679 рублей акции "Яндекса" достигли 26 июля.

18 октября совет директоров "Яндекса" рекомендовал принять изменения в структуру корпоративного управления, которые, в том числе, подразумевают создание специального фонда, куда предлагается передать "золотую акцию" Сбербанка. Фонд общественных интересов планируется создать без экономических прав, но с некоторыми ограниченными правами управления.

Новая структура получит право блокировать накопление одним лицом или группой связанных сторон, действующих совместно, акций, представляющих 10% или более экономических или голосующих акций в "Яндексе" (по сравнению с нынешним порогом 25%).

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