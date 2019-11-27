Досудебное решение имущественных споров охватит с 28 ноября все страховые услуги

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Финансовый омбудсмен с 28 ноября 2019 года будет разрешать в досудебном порядке имущественные споры между потребителями и страховщики по всем видам страховых услуг (кроме обязательного медицинского страхования). Это предусмотрено новым порядком урегулирования споров в соответствии с федеральным законом "Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг".

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Согласно закону, потребитель до суда должен обращаться за разрешением спора к финансовому уполномоченному. С июня 2019 года такой порядок действовал только для пользователей ОСАГО, каско и добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО).

Нововведение коснется, в частности, несчастных случаев и болезней, страхования выезжающих за рубеж и страхования жизни.

Омбудсмен будет рассматривать заявления при размере требований менее 500 тыс. рублей. При этом в спорах по ОСАГО размер требования не ограничен.

Финуполномоченный решает споры только по имущественным требованиям граждан к страховщикам, которые, по мнению потребителя, ненадлежащим образом исполнил свои обязательства. Это могут быть, например, случаи отказа в выплате страхового возмещения, несогласия потребителя с размером выплаты, нарушения срока выплаты страхового возмещения, отказа в возврате части страховой премии.

По данным главного финансового уполномоченного Юрия Воронина, в 2018 году в суды от потребителей поступило около 12 тыс. исков, связанных с имущественным страхованием. Теперь такие споры смогут решаться в досудебном порядке.