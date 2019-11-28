МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил не распространять закон о регуляторной гильотине на ЦБ РФ. Об этом он заявил на заседании правительства, где обсуждаются проекты законов о государственном и муниципальном контроле (надзоре) и "об обязательных требованиях в РФ".

Он также добавил, что правительство постаралось учесть все пожелания бизнеса и регионов при разработке законопроектов о реформе контрольно-надзорной деятельности.

По словам премьера, при подготовке этих законопроектов была проделана большая работа, проанализированы сотни нормативных актов. "Активно высказывал свою позицию бизнес, много предложений было от регионов. Все эти предложения постарались учесть, но понятно, что идеальной модели не бывает, поэтому законопроекты будут дорабатываться - и по итогам сегодняшнего разговора, и в дальнейшем, в ходе работы в парламенте", - сказал Медведев.

Он отметил, что в настоящее время в РФ существует 220 видов государственного контроля и надзора на федеральном уровне, а также почти 50 региональных видов контроля и 16 муниципальных. "Сегодня в нашем законодательстве действует порядка 2 млн обязательных норм и правил", - продолжил Медведев, отметив, что "это колоссальная цифра". "Даже для того, чтобы перечислить их, потребуется огромное время, а что уж говорить о применении", - сказал премьер. Он напомнил, что многие из этих правил остались еще с советских времен, устарели морально и технологически.

"Чтобы избавиться от этого груза поэтапно вводится механизм "регуляторной гильотины". Главная задача заключается не в том, чтобы отменить старое регулирование, а именно в том, чтобы создать новое регулирование, особенно в тех случаях, когда это регулирование все-таки необходимо, - сказал Медведев. - Вообще цель всей этой работы не в том, чтобы отказаться от нормативного регулирования, а в том, чтобы оно было более современным, и чтобы оно не обременяло бизнес, не обременяло граждан".