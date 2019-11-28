"Нафтогаз": "Газпром" предупредил Украину, что "перекроет трубу" с 1 января

"В письме, которое "Газпром" направил "Нафтогазу", черным по белому написано, что 1 января в 10:00 по московскому времени (09:00 по Киеву - прим. ТАСС) у "Газпрома" не будет оснований для того, чтобы газ поставлялся в направлении Украины", - сообщил Витренко в интервью Deutsche Welle. По его словам, этой фразой в "Газпроме" фактически признали, что "перекроют трубу", прекратив транзит газа через ГТС Украины.

При этом Витренко заявил, что у Украины без транзитного договора также не будет оснований поставлять российский газ, который будет в украинской ГТС, в Европу. Поэтому такой газ будут закачивать в подземные хранилища до тех пор, когда появится его законный владелец. Витренко признал, что существуют физические ограничения на закачку газа в подземные хранилища, мощность которых составляет от 25 до 30 млрд кубометров. Сейчас в них уже находится до 21 млрд кубометров газа.

В среду, 27 ноября, Витренко заявил, что соглашение по газу между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря. Если соглашение не будет заключено, "должно быть некое промежуточное решение или какое-то другое решение", добавил он, не пояснив, какие именно варианты он имеет в виду.

Переговоры по транзиту газа

В конце 2008 года Киев и Москва не смогли завершить разработку нового соглашения о поставках российского газа на Украину. В результате "Газпром" должен был прекратить поставки, но продолжал транзит необходимых объемов газа для выполнения своих обязательств перед европейскими потребителями. "Нафтогаз" начал отбирать часть транзитного газа, что привело к самому серьезному прерыванию поставок газа в Европу в истории в самый разгар зимы. Заключенный в экстренном режиме в начале 2009 года контракт на поставки газа на Украину и транзит через ее территорию в ЕС истекает 31 декабря 2019 года.

Россия, Украина и Еврокомиссия продолжают вести консультации по транзиту российского газа в ЕС через украинскую территорию в период с 2020 года, хотя диалог осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". Москва предлагает "пакетное решение", которое включает мировое соглашение по судебным спорам и прямые закупки газа по сниженным тарифам. В качестве запасного варианта Россия готова продлить действующий транзитный договор на 2020 год. Однако Украина считает неприемлемым отказ от судебных разбирательств и подписание краткосрочного контракта. Следующая трехсторонняя министерская встреча РФ, ЕС и Украины по транзиту газа может состояться в течение первой недели декабря.