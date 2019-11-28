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Cognitive Technologies не видит в "Яндексе" конкурента для своего СП со Сбербанком

По словам президента Cognitive Technologies Ольги Усковой, "Яндекс" пока не определился со своим продуктовым рядом

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Совместная компания Cognitive Technologies и Сбербанка - Cognitive Pilot - не будет соперничать с "Яндексом" в сфере беспилотного транспорта, но видит конкурента в лице таких компаний, как американские Waymo и Intel. Об этом сообщила ТАСС основатель и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

Ранее Сбербанк и Cognitive Technologies объявили о заключении юридически обязывающего соглашения о создании компании Cognitive Pilot, которая займется разработкой беспилотных технологий в сферах транспорта, сельского хозяйства, компьютерного зрения и искусственного интеллекта. Сбербанк получит 30% акций компании, 70% акций будут принадлежать основателям и менеджменту Сognitive Technologies. Стороны ожидают, что закрытие сделки состоится в декабре 2019 года. Инвестиции в новый проект компании не раскрывают.

Позднее на своей странице в Facebook Ускова написала, что на российском рынке высокотехнологических компаний сделка по Cognitive Pilot является самой крупной после сделки Сбербанка с Mail.ru Group по созданию совместного производства в сфере транспорта и доставки еды, которое в перспективе оценивается в 100 млрд рублей. "Благодаря этому событию, Cognitive Pilot совместно со Сбербанком закрепляют за собой безоговорочное лидерство разработчика систем искусственного интеллекта для беспилотных наземных транспортных средств в России и уверенно борется за лидирующие позиции в этой отрасли на международном рынке", - утверждала Ускова.

Конкуренция с "Яндексом"

Как рассказала ТАСС Ускова, новая компания планирует развивать беспилотные технологии для любого наземного транспорта, но в качестве поставщика "мозгов", то есть деталей, необходимых для беспилотных автомобилей. В России развитием беспилотных автомобилей главным образом занимается "Яндекс", чьи беспилотники уже тестируются на дорогах Москвы, однако, считает глава Cognitive Technologies, совместная со Сбербанком компания и "Яндекс" не будут конкурентами в этой сфере.

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"Мы не видим в "Яндексе" конкурентов. "Яндекс" пока не определился со своим продуктовым рядом, то есть пока непонятно, что они делают. Хотят ли они стать Tesla? Для этого у них нет компетенций, в это я не верю. Мне кажется, они сами в это не очень верят", - отметила Ускова.

По ее словам, если "Яндекс" планирует выпускать "мозги" для беспилотных автомобилей, то здесь у компании также недостаточно компетенций. "Потому что те машины, которые сегодня ездят, делают это на лидарах (лазерные сенсоры, измеряющие расстояние до окружающих объектов - прим. ТАСС), которые по совокупной сумме равны стоимости самого автомобиля. Такое решение не может быть тиражировано ни в такси, ни для личного использования - только как аттракцион", - уверена она.

Вместе с тем, как ранее заявлял глава "Яндекса" Аркадий Волож, сейчас одной из тенденций беспилотных технологий является их удешевление. По его словам, в сегменте такси, если несколько лет назад беспилотники были куда дороже обычных автомобилей с водителем за рулем, сейчас совокупная стоимость автомобиля на беспилотных технологиях сопоставима с ценой обычного авто с учетом зарплаты одного-двух водителей. В частности, подчеркивал он, это достигается за счет развития технологий искусственного интеллекта и снижения цены на лидары и другие сенсоры.

С кем конкурировать?

Говоря о ключевых конкурентах Cognitive Pilot на автомобильных рынках, Ускова назвала, в частности, Waymo (входит в американскую корпорацию Alphabet). "Мы очень плотно занимаемся изучением их реального уровня, и это, я думаю, будет серьезная борьба на международных рынках. И они, и мы готовимся выйти с беспилотными "мозгами" как для общественного, так и для личного автомобильного транспорта. Для этого мы развиваемся и контактируем с производителями автомобилей", - рассказала глава Cognitive Technologies.

Кроме того, добавила Ускова, в компаниях следят за Intel, которая в 2017 году за $15,3 млрд купила израильскую Mobileye, разрабатывающую компоненты для беспилотных систем на базе компьютерного зрения. "После этой сделки они затихли, но мы не верим в это затишье и ждем выброса. Mobileye был очень сильной компанией, поэтому мы ждем от Intel новых оригинальных решений", - пояснила она.

В свою очередь в пресс-службе "Яндекса" сказали ТАСС, что с развитием рынка переход к более прогрессивному регулированию в сфере беспилотного транспорта ускорится, и от этого выиграет вся индустрия.

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