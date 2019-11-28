{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев ознакомился с новейшими технологиями Сбербанка

Премьеру, в частности, продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, технологию дополненной реальности, проекты по созданию робота-юриста
Вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Максим Акимов, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ознакомился с технологиями и возможностями искусственного интеллекта, представленными Сбербанком. Главу правительстве поприветствовала цифровой аватар Сбербанка Елена, созданная с помощью синтеза речи и мимики, а также искусственных нейронных сетей. Она представилась и сообщила, что рада приветствовать премьер-министра на выставке инновационных разработок. Премьер поинтересовался у главы Сбербанка Германа Грефа, есть ли у Елены реальный прототип, или же это полностью продукт искусственного интеллекта. Греф ответил, что похожая девушка действительно существует.

Медведеву продемонстрировали цифровую платформу и суперкомпьютер Christofari, который является 29-м в мире по мощности, его производительность - 6,7 петафлопса. Греф рассказал, что суперкомпьютер размещен в публичном "облаке". При этом Сбербанк использует возможности Christofari на коммерческих условиях. "Мы договорились, что мы по ночам, в ночное время будем бесплатно предоставлять доступ для вузов и для каких-то исследовательских работ", - сказал Греф. "Это благородно", - прокомментировал Медведев. Для стартапов также существует супервыгодный тариф использования этих мощностей - сто рублей за сто минут в течение трех с половиной дней. Греф пояснил, что программное обеспечение суперкомпьютера имеет специальную конфигурацию, приспособленную под искусственный интеллект. "Там принципиально другая архитектура", - сказал он.

Технология дополненной реальности

Премьер-министру также представили технологию дополненной реальности. Это решение позволяет клиенту с помощью очков виртуальной реальности выбрать квартиру, увидеть ее будущую отделку, мебель и т.д., то есть гораздо быстрее принять решение о покупке. Медведев заинтересовался этой технологией, заметив, что когда раньше застройщики продавали квартиры на этапе строительства, "там ничего невозможно было представить". "В принципе, задача такова, чтобы можно было в течение одного часа прийти, выбрать квартиру, получить кредит не выходя из одного офиса, принять решение о том, какая отделка нужна, заказать отделку и переехать в квартиру уже, собственно говоря, под ключ", - пояснил суть технологии Греф.

"Красивая идея, но в принципе это осуществимо", - заметил Медведев. Глава Сбербанка заверил, что все инструменты для этого готовы и к концу 2020 года технология может быть воплощена на практике. Премьер добавил, что это очень перспективно, учитывая тенденцию на снижение ставок по ипотеке. "Главное, чтобы это могли в масштабах страны применять, - подчеркнул председатель правительства. - У меня нет сомнений, что это в Сбербанке пойдет, в масштабах Москвы пойдет". Он подчеркнул, что необходимо, чтобы при строительстве за пределами Москвы и строительстве больших публичных пространств также использовались эти технологии.

Лаборатория искусственного интеллекта Сбербанка

Сотрудники лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка рассказали Медведеву и о других возможностях применения этой технологии в реальной жизни. В частности, были представлены проекты по созданию робота-юриста, использованию искусственного интеллекта в области медицины обучения, принятия управленческих решений, в сфере стратегического управления.

Сотрудники проанализировали 57 тыс. документов стратегического планирования, чтобы посмотреть, насколько регионы, вплоть до муниципального уровня, синхронизированы с точки зрения ставящихся целей и принимаемых мер с майскими указами президента. Медведеву продемонстрировали карту, на которой были отражены регионы-отличники. Премьер обратил внимание на место Москвы, которая оказалась в числе лидеров.

Центр кибербезопасности

Кроме того, глава правительства ознакомился с работой Ситуационного центра кибербезопасности Сбербанка. В изолированном помещении без окон премьеру показали, как сотрудники центра справляются с учебной хакерской атакой на банк, рассказали о реальных попытках проникнуть в информационные системы финансового учреждения и количестве предотвращенных нападений. Также Медведев стал свидетелем диалога сотрудницы ситуационного центра с клиенткой Сбербанка, которая чуть не стала жертвой мошенников.

На эту тему
Как защитить деньги от телефонных мошенников?

Представитель банка по телефону связалась с женщиной и рассказала о зафиксированной в центре подозрительной финансовой активности на ее счетах. В ответ клиентка рассказала, что до этого ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником Сбербанка, рассказал, что с ее счета была попытка кражи денег, и чтобы это предотвратить, женщине нужно перевести средства на некий резервный счет, который ей был назван. В свою очередь, настоящая сотрудница Сбербанка успокоила клиентку и сказала, что все транзакции были заблокированы банком, и деньги остались в сохранности.

После этого Медведеву показали интерактивную карту подобных фальшивых "колл-центров", откуда клиентам банка звонят мошенники, и рассказали, что значительная часть звонков совершаются заключенными из учреждений ФСИН.

Еще на один экран была выведена собираемая при помощи искусственного интеллекта информация из соцсетей, где люди жалуются на сбои в работе банка, а также на случаи мошенничества.

Ситуационный центр кибербезопасности Сбербанка был открыт в июле 2019 года. Его основные задачи - непрерывный мониторинг (ежедневно обрабатывается до 7 млрд событий) и оперативное реагирование на инциденты кибербезопасности. Центр обеспечивает защиту от кибератак, направленных на сотрудников, инфраструктуру и бизнес-системы банка.

 

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияГреф, Герман Оскарович
Реклама на ТАСС
Трутнев: передача регионам ДФО части функций поможет эффективней развивать проекты ТОР
Вице-премьер отметил, что сейчас полным сопровождением проектов занимается Корпорации развития Дальнего Востока
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС