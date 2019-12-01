{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники Генконференции МАГАТЭ утвердят нового гендиректора агентства

Рафаэль Гросси официально вступит в должность 3 декабря

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Делегаты специальной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник утвердят Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора организации. Он станет шестым главой агентства и официально вступит в должность 3 декабря 2019 года. Срок его полномочий истечет 2 декабря 2023 г.

Совет управляющих МАГАТЭ в октябре по итогам нескольких туров голосования избрал постоянного представителя Аргентины при международных организациях в Вене Гросси новым административным главой МАГАТЭ. Затем состоялось его официальное назначение, которое требует утверждения Генконференции. Выборы гендиректора проводились в связи со смертью в июле прежнего руководителя организации, японского дипломата Юкии Амано.

Представитель Аргентины заручился поддержкой 24 членов Совета управляющих из 35 (для избрания необходимо получить две трети голосов). Вместе с ним на этот пост с самого начала претендовали исполняющий обязанности гендиректора Корнел Феруцэ, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

Гросси - опытный дипломат, представлявший свою страну в ряде международных организаций. В 1998-2001 гг. он был представителем Аргентины в НАТО. В 2002-2007 гг. возглавлял канцелярии генерального директора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В этом качестве несколько раз посещал КНДР, участвовал во встречах с представителями Ирана в рамках усилий по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. В 2011-2013 г. был заместителем генерального директора МАГАТЭ. В 2013 г. был назначен послом Аргентины в Австрии, постоянным представителем при международных организациях в Вене.

Генеральный директор МАГАТЭ возглавляет секретариат и руководит текущей работой агентства. Он избирается на четыре года с правом переизбрания (в уставе МАГАТЭ нет ограничений на количество сроков пребывания на посту). Ранее агентством руководили Уильям Стерлинг Коул (1957-1961, США), Арне Сигвард Эклунд (1961-1981, Швеция), Ханс Бликс (1981-1997, Швеция), Мухаммед аль-Барадеи (1997-2009, Египет), Юкия Амано (2009-2019, Япония). После смерти японца исполняющим обязанности гендиректора был назначен экс-постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.

Теги
АвстрияАргентинаЯпонияИранКНДРРумынияСловакияАмано, ЮкияЗербо, ЛассинаГросси, Рафаэль
Реклама на ТАСС
РЖД и Минкомсвязь обсуждают способы поддержки сотовых операторов
По словам директора РЖД по информационным технологиям Евгения Чаркина, в холдинге готовы рассмотреть все варианты сотрудничества с операторами, вплоть до заключения концессионных соглашений
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС