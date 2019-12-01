Участники Генконференции МАГАТЭ утвердят нового гендиректора агентства

ВЕНА, 2 декабря. /ТАСС/. Делегаты специальной сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в понедельник утвердят Рафаэля Гросси на пост нового генерального директора организации. Он станет шестым главой агентства и официально вступит в должность 3 декабря 2019 года. Срок его полномочий истечет 2 декабря 2023 г.

Совет управляющих МАГАТЭ в октябре по итогам нескольких туров голосования избрал постоянного представителя Аргентины при международных организациях в Вене Гросси новым административным главой МАГАТЭ. Затем состоялось его официальное назначение, которое требует утверждения Генконференции. Выборы гендиректора проводились в связи со смертью в июле прежнего руководителя организации, японского дипломата Юкии Амано.

Представитель Аргентины заручился поддержкой 24 членов Совета управляющих из 35 (для избрания необходимо получить две трети голосов). Вместе с ним на этот пост с самого начала претендовали исполняющий обязанности гендиректора Корнел Феруцэ, исполнительный секретарь Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассина Зербо, председатель Управления по атомному надзору Словакии Марта Жиакова.

Гросси - опытный дипломат, представлявший свою страну в ряде международных организаций. В 1998-2001 гг. он был представителем Аргентины в НАТО. В 2002-2007 гг. возглавлял канцелярии генерального директора МАГАТЭ и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В этом качестве несколько раз посещал КНДР, участвовал во встречах с представителями Ирана в рамках усилий по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. В 2011-2013 г. был заместителем генерального директора МАГАТЭ. В 2013 г. был назначен послом Аргентины в Австрии, постоянным представителем при международных организациях в Вене.

Генеральный директор МАГАТЭ возглавляет секретариат и руководит текущей работой агентства. Он избирается на четыре года с правом переизбрания (в уставе МАГАТЭ нет ограничений на количество сроков пребывания на посту). Ранее агентством руководили Уильям Стерлинг Коул (1957-1961, США), Арне Сигвард Эклунд (1961-1981, Швеция), Ханс Бликс (1981-1997, Швеция), Мухаммед аль-Барадеи (1997-2009, Египет), Юкия Амано (2009-2019, Япония). После смерти японца исполняющим обязанности гендиректора был назначен экс-постпред Румынии при международных организациях в Вене Корнел Феруцэ.