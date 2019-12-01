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ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Семьи погибших и пострадавшие в ДТП в Забайкалье получат страховые выплаты

Родственники пассажиров могут рассчитывать на компенсации в размере 2,025 млн рублей

ТАСС, 2 декабря. Родственники жертв аварии с рейсовым автобусом, который упал с моста в Забайкальском крае, а также пострадавшие в этом ДТП смогут получить выплаты в страховой компании "Согаз", сообщается на сайте страховщика.

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"Гражданская ответственность владельца автобуса, попавшего в ДТП в Сретенском районе Забайкальского края, застрахована в АО "Согаз". Родственники пассажиров автобуса, погибших в результате этого происшествия, могут рассчитывать на страховую выплату в размере 2,025 млн руб. в соответствии с требованиями закона № 67-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика", - говорится в сообщении страховщика.

В соответствии с законодательством РФ, каждому пострадавшему в ДТП гражданину полагается выплата, размер которой зависит от характера полученных травм и рассчитывается по таблице, утвержденной постановлением правительства Российской Федерации.

"Страховая Группа "Согаз" выражает глубокие соболезнования родным и близким пассажиров, погибших в результате этого происшествия, и готова осуществить страховые выплаты после получения необходимых документов", - отмечается в сообщении.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
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