Путин: "Сила Сибири" выводит энергетическое взаимодействие России и Китая на новый уровень

СОЧИ, 2 декабря. /ТАСС/. Взаимодействие России и Китая в сфере энергетики выходит на новый уровень с запуском "Силы Сибири". Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телемоста по открытию газопровода "Сила Сибири".

"В этом году - 70-летие установления дипломатических отношений [РФ и КНР], и в этом же году мы начинаем поставки в Китай российского трубопроводного газа, - сказал президент. - Этот шаг выводит российско-китайское стратегическое взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, приближает нас к поставленной вместе с председателем КНР Си Цзиньпином задаче доведения двустороннего товарооборота в 2024 году до $200 млрд".

Путин напомнил, что контракт, подписанный РФ и КНР в 2014 году, стал крупнейшим соглашением в истории отечественной газовой отрасти. "За 30 лет по газопроводу "Сила Сибири" в Китай будет поставлено свыше триллиона кубических метров газа. С заключением этого контракта на востоке России стартовал беспрецедентный по своему масштабу высокотехнологичный проект, - отметил президент. - В тяжелых климатических условиях Якутии с нуля создан новый центр газодобычи, осваивается уникальное по своему размеру запасов Чаяндинское месторождение, развернуто строительство трубопроводной магистрали". Путин добавил, что по завершении проекта ее протяженность по территории России составит около 3 тыс. км.

По его словам, для России "этот проект важен еще и потому, что газ по трубопроводу пойдет не только на экспорт, но и на Амурский газоперерабатывающий завод, который станет одним из самых мощных в мире".

Российских лидер заверил, что все объекты, необходимые для поставок газа по восточному маршруту, готовы, как на российской, так и на китайской стороне. Президент поблагодарил всех, кто был задействован в реализации этого инфраструктурного проекта. "Я от всей души благодарю инженеров, строителей, всех работников "Газпрома", Китайской национальной нефтегазовой корпорации и подрядных организаций за высокий профессионализм и отличную работу, которая выполнена с опережением срока", - заключил он, пожелав успехов в дальнейшей работе.

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