Проверка Ространснадзора после падения автобуса с моста в Забайкалье продлится 20 дней

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье.

ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

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МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проверка перевозчика, пассажирский автобус которого упал с моста в Забайкалье, продлится 20 дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"Проверка будет длиться 20 рабочих дней, всего в реестр за перевозчиком внесено четыре автобуса. Деятельность, согласно выписке из ЕГРИП, не приостановлена. По закону решение о приостановке деятельности принимает суд после проверки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев.