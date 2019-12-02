{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье

Проверка Ространснадзора после падения автобуса с моста в Забайкалье продлится 20 дней

Работа перевозчика на это время приостанавливаться не будет
На эту тему
ДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье. Главное

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Проверка перевозчика, пассажирский автобус которого упал с моста в Забайкалье, продлится 20 дней, сообщили ТАСС в пресс-службе Ространснадзора.

"Проверка будет длиться 20 рабочих дней, всего в реестр за перевозчиком внесено четыре автобуса. Деятельность, согласно выписке из ЕГРИП, не приостановлена. По закону решение о приостановке деятельности принимает суд после проверки", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия работают руководитель Ространснадзора Виктор Басаргин, и.о. начальника управления Госавтодорнадзора Алексей Сергеев.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДТП с автобусом, упавшим в реку в Забайкалье
Реклама на ТАСС
Почти 65% многоквартирного жилья в России строится в 10 городских агломерациях
В их числе Москва, Санкт-Петербург и Краснодар
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС