Трутнев поручил "Русгидро" разобраться с отключением энергоблока на Сахалинской ГРЭС-2

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил руководству "Русгидро" в кратчайшие сроки разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона, - через четыре дня после официального запуска объекта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда.

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил председателю правления - генеральному директору ПАО "Русгидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 и доложить о результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, соответствующие службы должны "тщательно и быстро разобраться в ситуации". "Подобные случаи, когда отключается новый, только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время", - приводят его слова в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты уже начали анализировать причины остановки блока. В ближайшее время они определят причины произошедшего и выработают технические решения для устранения инцидента.

Сейчас ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока было задействовано оборудование из резерва, что позволило свести к минимуму перерыв в электроснабжении потребителей. Генподрядчиком строительства Сахалинский ГРЭС-2 выступает группа компаний "ТЭК-Мосэнерго", которая имеет двухлетние гарантийные обязательства по устранению дефектов строительства.

Новая станция

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 начали в 2015 году в связи с высоким износом Сахалинской ГРЭС, мощность которой к 2014 году снизилась с 315 МВт до 84 МВт, в результате чего основным источником энергоснабжения в островной энергосистеме стала Южно-Сахалинская ТЭЦ-1.

Изначально электростанцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако из-за нарушений, допущенных в ходе пробного пуска, на станции было повреждено оборудование. Впоследствии Счетная палата сообщала, что запуск станции планируется на лето 2019 года, в октябре стало известно, что он состоится до начала отопительного сезона.

Старую Сахалинскую ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов выведут из эксплуатации и демонтируют, ее работников переведут на Сахалинскую ГРЭС-2 и другие предприятия "Сахалинэнерго".

Энергоблоки на Дальнем Востоке

Сахалинская ГРЭС-2 стала третьим из четырех энергоблоков, введенных "Русгидро" в соответствии с указом президента России о развитии дальневосточной энергетики. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного Роснефтегаза. Также в рамках указа в эксплуатацию введены первая очередь Якутской ГРЭС-2 в Якутии и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ в Амурской области, и ведется строительство ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), запуск которой запланирован на 2020 год.