{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Трутнев поручил "Русгидро" разобраться с отключением энергоблока на Сахалинской ГРЭС-2

Энергоблок отключился через четыре дня после официального запуска объекта

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил руководству "Русгидро" в кратчайшие сроки разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 - крупнейшего энергетического объекта региона, - через четыре дня после официального запуска объекта. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе аппарата полпреда.

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию на прошлой неделе. Современная тепловая электростанция мощностью 120 МВт построена взамен изношенной Сахалинской ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции - 840 млн кВт/ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

"Заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил председателю правления - генеральному директору ПАО "Русгидро" Николаю Шульгинову разобраться в причинах отключения энергоблока Сахалинской ГРЭС-2 и доложить о результатах проведенной проверки", - говорится в сообщении.

По словам Трутнева, соответствующие службы должны "тщательно и быстро разобраться в ситуации". "Подобные случаи, когда отключается новый, только пущенный блок, совершенно недопустимы. Все неполадки строители совместно с энергетиками должны устранить в кратчайшее время", - приводят его слова в пресс-службе.

Отмечается, что специалисты уже начали анализировать причины остановки блока. В ближайшее время они определят причины произошедшего и выработают технические решения для устранения инцидента.

Сейчас ГРЭС-2 работает по диспетчерскому графику и несет заданную нагрузку. После отключения энергоблока было задействовано оборудование из резерва, что позволило свести к минимуму перерыв в электроснабжении потребителей. Генподрядчиком строительства Сахалинский ГРЭС-2 выступает группа компаний "ТЭК-Мосэнерго", которая имеет двухлетние гарантийные обязательства по устранению дефектов строительства.

Новая станция

Строительство Сахалинской ГРЭС-2 начали в 2015 году в связи с высоким износом Сахалинской ГРЭС, мощность которой к 2014 году снизилась с 315 МВт до 84 МВт, в результате чего основным источником энергоснабжения в островной энергосистеме стала Южно-Сахалинская ТЭЦ-1.

Изначально электростанцию планировалось ввести в эксплуатацию в 2018 году, однако из-за нарушений, допущенных в ходе пробного пуска, на станции было повреждено оборудование. Впоследствии Счетная палата сообщала, что запуск станции планируется на лето 2019 года, в октябре стало известно, что он состоится до начала отопительного сезона.

Старую Сахалинскую ГРЭС после прохождения осенне-зимнего периода 2019-2020 годов выведут из эксплуатации и демонтируют, ее работников переведут на Сахалинскую ГРЭС-2 и другие предприятия "Сахалинэнерго".

Энергоблоки на Дальнем Востоке

Сахалинская ГРЭС-2 стала третьим из четырех энергоблоков, введенных "Русгидро" в соответствии с указом президента России о развитии дальневосточной энергетики. Для этого компания в 2012 году получила 50 млрд рублей из выплаченных в бюджет дивидендов государственного Роснефтегаза. Также в рамках указа в эксплуатацию введены первая очередь Якутской ГРЭС-2 в Якутии и вторая очередь Благовещенской ТЭЦ в Амурской области, и ведется строительство ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край), запуск которой запланирован на 2020 год.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияСахалинская область
Реклама на ТАСС
Армения планирует создать в Тульской области логистический центр
Такой центр позволит не допускать роста цен на экспортируемый товар.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС