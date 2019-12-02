Трансграничный маркетплейс Bringly сообщил о приостановке приема заказов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Трансграничный маркетплейс Bringly (совместный проект "Яндекса" и Сбербанка) прекратил принимать новые заказы.

"Увы, новые заказы мы больше не принимаем", - говорится на сайте Bringly. Причины в сообщении не указываются.

В пресс-службе группы компаний "Яндекс.Маркет" (куда входит маркетплейс Bringly) ТАСС подтвердили, что новый заказ на сайте сделать нельзя. "С пятницы не принимаем. Сейчас решили сфокусироваться на развитии маркетплейса "Беру", где продумаем возможность сделать эксперимент с трансграничными товарами", - отметили в пресс-службе. "Про дальнейшую судьбу пока не комментируем", - добавили в компании.

В компании подчеркнули, что все заказы, которые клиенты сделали ранее, будут доставлены получателям. "Все клиенты, которые по какой-либо причине не получили товар, получат назад деньги. Все вопросы по уже сделанным заказам можно задать службе поддержки, которая продолжает работать и отвечать на каждое обращение", - отметили в пресс-службе "Яндекс.Маркета".

Сбербанк и "Яндекс" запустили маркетплейс "Беру" в октябре 2018 года, спустя пять месяцев тестирования, а также запустили бета-версию трансграничного маркетплейса Bringly. В апреле 2018 года "Яндекс" и Сбербанк закрыли сделку по созданию СП в сфере электронной коммерции на базе "Яндекс.Маркет". Сбербанк вложил в проект 30 млрд рублей через покупку акций "Яндекс.Маркета". На момент закрытия сделки предприятие оценивалось в 60 млрд рублей. Тогда глава банка Герман Греф заявил, что рассчитывает создать на базе "Яндекс.Маркета" "российский Amazon".

В конце октября газета "Коммерсантъ" сообщала о планах Bringly закрыть программу лояльности с 18 ноября на фоне сокращения примерно в 27 раз посещаемости сайта онлайн-витрины. По данным издания, в апреле сайт посетили 2,5 млн пользователей персональных компьютеров и мобильных устройств, а в сентябре - только 91 тыс. Генеральный директор "Яндекс.Маркета" Максим Гришаков рассказал "Ъ", что компания планирует создать раздел товаров из-за границы на площадке "Беру".