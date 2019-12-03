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Депутаты Севастополя приняли бюджет города на 2020 год

Перед вторым чтением в документ внесли несколько значимых корректировок, увеличив, в частности, финансирование социальной сферы

СЕВАСТОПОЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Севастополя во вторник приняли во втором, окончательном чтении бюджет города на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. После внесенных перед вторым чтением поправок увеличены расходы на зарплаты сотрудникам театров и спасателям, на социальную сферу и медицинскую профилактику.

"Я прошу проголосовать за поправки. Город впервые может получить такой сбалансированный и, можно сказать, консолидированный бюджет", - сказал спикер Законодательного собрания Севастополя Владимир Немцев, отметив, что во время работы над проектом бюджета между участниками процесса не было таких противоречий, как в прошлые годы. За принятие бюджета проголосовали 17 депутатов, против - три.

Согласно документу, доходы бюджета города в 2020 году составят 58,24 млрд рублей, в 2021-м - 52,17 млрд, в 2022-м - 56,05 млрд. Расходы в 2020 году - 61,67 млрд, в 2021-м - 55,46 млрд, в 2022-м - 60,22 млрд. Дефицит бюджета в 2020 году составит - 3,43 млрд, в 2021-м - 3,29 млрд, в 2022-м - 4,17 млрд рублей, или 21%, 18,46% и 21,78% от объема собственных доходов соответственно. В 2020 году доходы городского бюджета увеличатся на 12,44 млрд к уровню текущего года, расходы увеличены на 9,77 млрд.

Бюджет на 2019 год был принят с доходами 46,1 млрд рублей, расходами - 47,7 млрд. По уточненным данным, доходы бюджета по итогам 2019 года должны составить 45,8 млрд рублей, расходы - 51,9 млрд, дефицит - около 6 млрд.

"Ранее мы планировали покрывать дефицит за счет реализации имущества Севастополя. Но поскольку программа приватизации не утверждена (план приватизации ряда активов и городских предприятий из-за разногласий прошлых составов правительства и Законодательного собрания не удается утвердить уже несколько лет - прим. ТАСС), сейчас эту позицию изменили - дефицит будет покрываться за счет остатков средств предыдущего периода", - уточнила ТАСС вице-спикер регионального парламента Татьяна Лобач.

Доработка проекта

Как рассказали ТАСС депутаты, перед вторым чтением в проект бюджета были внесены корректировки, предложенные правительством города и парламентариями. "Поправки касаются увеличения финансирования социальной сферы, зарплат бюджетникам и выплат социально незащищенным слоям населения, финансового обеспечения медицинских учреждений, школ и детских садов, благоустройства города", - рассказал спикер регионального парламента Владимир Немцев.

Лобач добавила, что произошло перераспределение средств по ряду статей расходов. "Около 17 млн добавить [городским] Театру танца и Театру юного зрителя на выплату зарплат, 23,5 млн - на финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ, гепатита В и С и других заболеваний, 26,7 млн рублей - на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего ребенка", - рассказала она, уточнив, что также добавлены средства на модернизацию и техническое перевооружение промышленных предприятий, создание инфраструктуры для газоснабжения, выплаты зарплат сотрудникам экстренных служб.

Теги
РоссияСевастополь
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