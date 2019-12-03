ФАС проверит данные о перекладывании расходов международных терминалов на внутренние рейсы

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проверяет информацию о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы. Также изучаются материалы по стоимости услуг в аэропортах Дальнего Востока, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

"Изучаются материалы по стоимости других услуг в аэропортах Дальнего Востока: заправка, буксирование, подача трапов, уборка, питание и другие услуги. Также проверяется информация о попытках отдельных аэропортов переложить расходы международных терминалов на внутренние рейсы - это будет пресечено", - говорится в сообщении ФАС.

Отмечается, что "особое внимание уделяется аэропортам с неразвитой конкуренцией, где авиакомпания не имеет альтернатив по выбору поставщика какой-либо из перечисленных услуг".

Кроме того, по жалобе "Аэрофлота" возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО "Топливно-обеспечивающая компания" в аэропорту Южно-Сахалинска.

Ранее авиакомпания "Аэрофлот" обратила внимание ФАС на серьезное увеличение стоимости обслуживания в региональных аэропортах, а также на резкий рост стоимости заправки самолетов. Это следует из письма генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева руководителю ФАС Игорю Артемьеву. Отмечалось, что повышение цен на аэропортовое и наземное обслуживание в ряде аэропортов РФ в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года произошло в значительной степени выше уровня инфляции.

Савельев также указал, что топливо-заправочные компании значительно увеличили стоимость заправки самолетов топливом в региональных аэропортах, больше всего в июне 2019 года выросла стоимость заправки самолетов в городах Дальнего Востока.