"Канал имени Москвы" завершил обработку электронных карт внутренних водных путей России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральное государственное бюджетное учреждения "Канал имени Москвы" завершило проект цифровой картографии внутренних водных путей (ВВП) России, что позволит со следующего года осуществлять судоходство с помощью электронных навигационных карт. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"В 2019 году ФГБУ "Канал имени Москвы" завершило обработку электронных навигационных карт (ЭНК) внутренних водных путей России. То есть сформирована полная коллекция оцифрованных карт всех судоходных рек, каналов, озер и водохранилищ страны", - сообщил Елянюшкин.

Он отметил, что со следующего года осуществлять судоходство можно будет по электронным навигационным картам. Это смогут сделать судовладельцы, установившие на своем флоте электронные картографические навигационно-информационные системы (ЭКНИС) - специальное оборудование, позволяющее открывать и просматривать карты.

"Соответствующую модернизацию прошли далеко не все суда. Воспользоваться электронными картами частично может технический флот администраций бассейнов ВВП России: 69 теплоходов, 14 из них принадлежат ФГБУ "Канал имени Москвы", - добавил Елянюшкин.

Он отметил, что "Канал имени Москвы" первым протестировал такую систему - в ноябре прошлого года от пристани "Ударная" в подмосковном Дмитрове через Рыбинск, Кострому и Муром до гидроузла Белоомут в Луховицах успешно прошел 70-метровый караван судов, принадлежащих администрации Московского бассейна внутренних водных путей. Теплоход "Перекат" с плавкраном ПК-4 преодолел расстояние около 1 тыс. км с помощью электронных карт.

"В настоящее время установка ЭНК в официально принятом Международной гидрографической организацией (МГО) формате зашифрованного (защищенного) распространения S-63 возможна только на тех судах, которые оснащены ЭКНИС производства Transas выпуска 2007-2012 гг. Данное ограничение не позволяет обеспечить электронными картами всех заинтересованных лиц. ФГБУ "Канал имени Москвы" предлагает разработать упрощенную систему, которая позволит отображать ЭНК на различных видах оборудования", - сказал Елянюшкин, добавив, что уже разработано коммерческое предложение для судовладельцев, чтобы обеспечить их электронными картами для работы в навигацию-2020.