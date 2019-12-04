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ФТС за 11 месяцев 2019 года снизила перечисления в бюджет на 4,3%

Как сообщили в ведомстве, было перечислено 5,175 трлн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России за январь - ноябрь 2019 года перечислила в федеральный бюджет 5,175 трлн рублей, сообщает пресс-служба ведомства. Это на 4,3% меньше, чем было собрано за аналогичный период прошлого года.

В ноябре текущего года объем перечислений составил 480,23 млрд рублей, что на 18,5% меньше, чем годом ранее.

План ФТС по перечислениям в бюджет на 2019 год составляет почти 6 трлн рублей.

За 2018 год ФТС перечислила в бюджет 6 трлн 063,18 млрд рублей, что на 32,5% больше, чем за предыдущий год.

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