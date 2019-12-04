Власти Ленобласти готовы предоставить участки земли для создания инфраструктуры на М-11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Ленинградской области готовы оказать помощь компаниям в реализации инвестиционных проектов вдоль участка скоростной федеральной трассы М-11, который проходит по территории региона. Как сообщил на пресс-конференции губернатор Александр Дрозденко, регион готов предоставить земельные участки.

По мнению губернатора, на трассе М-11 не хватает в первую очередь заправочных комплексов. "Автодор" должен определить места, где они нужны, и то, что будет зависеть от нас - мы сделаем. Если они будут выходить за границы дороги и если им потребуются дополнительные земельные участки - у нас опыт есть, мы, безусловно, поможем и поддержим", - сказал Дрозденко.

Он добавил, что в комплексах должны быть предусмотрены места для парковки. Также, по его словам, на трассе необходимо строить "зеленые" стоянки и места для отдыха. Власти региона, по словам Дрозденко, также готовы помочь в создании таких объектов.

Новая платная федеральная трасса М-11 - это альтернатива уже существующей бесплатной трассе М-10 "Россия" общей протяженностью 669 км (проходит от Московской кольцевой автомобильной дороги до Кольцевой автодороги в Санкт-Петербурге).

Строительство М-11 началось еще в 2012 году, трасса была разделена на участки, которые открывались с 2014 года (участок 15-58 км в обход города Химки) вплоть до сентября 2019 года. Полностью трасса открыта 27 ноября 2019 года, проезд по трассе займет не более 5,5 часа.

На совещании после открытия М-11 президент России Владимир Путин отметил, что региональные власти должны принять активное участие в создании инфраструктуры на ней.